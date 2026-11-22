En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no se registraron ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que para el próximo sorteo pondrá en juego un pozo estimado de $7.500 millones.
A cuánto asciende el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6
Este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
Los números que salieron este domingo fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
03 04 10 18 20 36
LA SEGUNDA
03 16 17 19 26 37
REVANCHA
05 15 18 25 41 42
SIEMPRE SALE
07 17 22 28 31 34
En el Siempre Sale, fueron 52 los apostadores a lo largo de todo el país que, con 5 aciertos, se repartieron el pozo de más de $485.700.000.
Se estiman un pozo acumulado de 7.500 millones de pesos con los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:
Tradicional Primer Sorteo: $1.550.000.000
La Segunda del Quini: $1.165.000.000
La Revancha: $4.200.000.000
El Quini que Siempre Sale: $385.000.000
Sorteo Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 25 de noviembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.