Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3429 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
Sorteo del miércoles 25 de noviembre
Quini 6: estos son los números favorecidos
Un afortunado apostador ganó $1.100.000.000 en “La Segunda·, con los números 01 - 09 - 25 – 32 - 40 - 45
Quini 6. Crédito: Manuel Fabatía
TRADICIONAL (Vacante)
07 10 16 43 38 39
LA SEGUNDA (1 ganador)
01 09 25 32 40 45
REVANCHA (Vacante)
03 06 07 10 36 37
SIEMPRE SALE (10 ganadores)
21 24 25 32 33 43
EXTRA (531 ganadores)
01 03 06 07 09 10 16 25 32 34 36 37 38 39 40 45
El próximo sorteo será el domingo 29 de noviembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe con un pozo estimado de 8.600 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.
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