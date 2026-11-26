La ciudad de Rafaela se prepara para una nueva edición de la Fiesta del Deporte, un encuentro que reconoce el esfuerzo, los logros y la trayectoria de quienes representan a la ciudad en distintas disciplinas y niveles de competencia. La celebración se realizará el martes 22 de diciembre, a partir de las 20, en el Estadio Multipropósito "Invencible Rafaela", con una propuesta que combinará premiaciones, reconocimientos especiales y espectáculos.
Rafaela reconocerá a sus deportistas en una nueva edición de la Fiesta del Deporte
Habrá premiaciones por disciplina, reconocimientos especiales, espectáculos y la elección del Deportista del Año. La convocatoria está abierta a toda la comunidad y las inscripciones se recibirán hasta el 2 de diciembre. La 29.ª edición de la Fiesta del Deporte se realizará desde las 20, en el Estadio Multipropósito "Invencible Rafaela".
Organizada por la Municipalidad de Rafaela, a través de la Subsecretaría de Deportes y Recreación, la 29.ª edición tendrá como lema "El deporte en la ciudad lo hacemos entre todos", una consigna que pone el foco en el trabajo colectivo que sostiene el desarrollo deportivo local.
La iniciativa busca reconocer no solo a los deportistas que se destacan en sus disciplinas, sino también a clubes, dirigentes, entrenadores, profesores, familias, colaboradores y voluntarios que acompañan cada trayectoria y contribuyen a la formación y el crecimiento de la actividad.
Una noche de premiaciones y reconocimientos
La Fiesta del Deporte contará con las tradicionales premiaciones por disciplina, reconocimientos especiales y la elección del Deportista del Año 2026. Además, se presentará una muestra que recorrerá la historia y el presente del deporte en la ciudad, junto con un espectáculo en vivo.
La celebración estará abierta a toda la comunidad y se propone como un espacio de encuentro para deportistas, familiares, instituciones y vecinos. El objetivo es compartir los logros alcanzados durante el año y poner en valor el aporte de quienes forman parte del entramado deportivo rafaelino.
La realización del evento en el Estadio Multipropósito "Invencible Rafaela" también permitirá destacar la infraestructura deportiva local como un ámbito de integración y participación.
Inscripciones abiertas hasta el 2 de diciembre
Los deportistas e instituciones que todavía no hayan completado su inscripción podrán presentar sus antecedentes deportivos mediante un formulario online, acompañado por la documentación que respalde los resultados y logros obtenidos durante 2026.
El plazo para realizar la presentación se extenderá hasta el miércoles 2 de diciembre. Una vez finalizada la convocatoria, se analizarán las postulaciones y los antecedentes para definir las ternas y las premiaciones especiales de esta edición.
La inscripción se realiza a través del siguiente enlace: Formulario de inscripción a la Fiesta del Deporte 2026.
Para consultas, los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected] o al teléfono 3492 602426.
El trabajo colectivo detrás del deporte rafaelino
La edición 2026 también será una oportunidad para destacar la trayectoria y el aporte de la Comisión Asesora Municipal de Deportes (COASMUDE), por su participación en el fortalecimiento de la actividad deportiva y en la articulación entre las instituciones y el Municipio.
Bajo el lema "El deporte en la ciudad lo hacemos entre todos", la Fiesta busca reconocer el compromiso cotidiano de quienes acompañan a los deportistas y hacen posible el desarrollo de las distintas disciplinas.