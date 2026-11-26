Será el 22 de diciembre

Rafaela reconocerá a sus deportistas en una nueva edición de la Fiesta del Deporte

Habrá premiaciones por disciplina, reconocimientos especiales, espectáculos y la elección del Deportista del Año. La convocatoria está abierta a toda la comunidad y las inscripciones se recibirán hasta el 2 de diciembre. La 29.ª edición de la Fiesta del Deporte se realizará desde las 20, en el Estadio Multipropósito "Invencible Rafaela".