Trayectoria educativa

Rotary Club Pilar entregó distinciones y homenajeó a una histórica referente de la educación

El tradicional acto se realizó en el salón del Club Atlético Pilar y reunió a estudiantes, egresados y profesionales de distintas instituciones educativas. Durante la ceremonia, Nora Mercedes Chiaraviglio recibió el Premio S.A.T.O. por su trayectoria y compromiso con la educación.