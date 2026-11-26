El salón del Club Atlético Pilar fue escenario de una nueva edición del tradicional acto de reconocimiento organizado por Rotary, una ceremonia que cada año distingue el esfuerzo, la dedicación y los logros de estudiantes, egresados y profesionales de la comunidad.
Rotary Club Pilar entregó distinciones y homenajeó a una histórica referente de la educación
El tradicional acto se realizó en el salón del Club Atlético Pilar y reunió a estudiantes, egresados y profesionales de distintas instituciones educativas. Durante la ceremonia, Nora Mercedes Chiaraviglio recibió el Premio S.A.T.O. por su trayectoria y compromiso con la educación.
La iniciativa reunió a representantes de distintas instituciones educativas de la localidad y permitió destacar el recorrido de quienes culminaron etapas de formación, así como el compromiso de quienes contribuyen al desarrollo educativo y profesional de Pilar.
En esta oportunidad, también se entregó el Premio S.A.T.O. a Nora Mercedes Chiaraviglio, en reconocimiento a su trayectoria y a su aporte a la educación inicial de la comunidad.
Reconocimiento al esfuerzo y la formación
Durante la ceremonia recibieron distinciones egresados de 5.º y 6.º año del Instituto General José de San Martín N.º 8069; de 5.º año de la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Particular Incorporada N.º 8153 "Santa Marta"; y de 7.º grado de la Escuela Primaria N.º 332 "Patricias Argentinas" y del Colegio Santa Marta.
También fueron reconocidos egresados del Centro de Alfabetización de Educación Básica N.º 185 de Pilar (CAEBA), junto a quienes finalizaron carreras terciarias y profesionales.
El encuentro puso en valor el esfuerzo de estudiantes y egresados que completaron distintas instancias de formación, en una etapa que representa nuevas oportunidades de desarrollo personal y laboral.
Nora Mercedes Chiaraviglio recibió el Premio S.A.T.O.
Uno de los momentos destacados de la jornada fue la entrega del Premio S.A.T.O. a Nora Mercedes Chiaraviglio, por su trayectoria y compromiso con la educación.
Chiaraviglio fue la primera maestra jardinera de Sarmiento y, posteriormente, se desempeñó como directora organizadora y docente del Jardín de Infantes N.º 70 "Máximo Manetti", institución que contribuyó a fundar.
Su labor también quedó ligada a la identidad del establecimiento a través de la composición de la letra y la música de la Marcha del Jardín, una obra que continúa siendo un símbolo institucional.
El reconocimiento destacó una trayectoria marcada por la vocación docente y el compromiso con la educación de las primeras infancias, así como su contribución a la construcción de una institución que forma parte de la historia educativa de la comunidad.
Una tradición que acompaña a la comunidad
El acto organizado por Rotary constituye una tradición en Pilar que busca acompañar y celebrar los logros alcanzados por estudiantes, egresados y profesionales de la localidad.
A través de estas distinciones, la institución promueve el reconocimiento del esfuerzo individual y del compromiso con la educación, al tiempo que fortalece los vínculos entre las escuelas, las familias y la comunidad.