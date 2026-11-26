Departamento San Justo

La EPE licita obras eléctricas en Marcelino Escalada por más de $ 572 millones

La Empresa Provincial de la Energía convocó a la Licitación Pública N° 7060002953 para la construcción y remodelación de líneas aéreas de media y baja tensión. La apertura de ofertas será el 18 de diciembre.