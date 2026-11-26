La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE) llamó a la Licitación Pública N° 7060002953 destinada a la construcción y remodelación de líneas aéreas de media y baja tensión (L.A.M.T. y L.A.B.T.) en la localidad de Marcelino Escalada, en el departamento San Justo.
La EPE licita obras eléctricas en Marcelino Escalada por más de $ 572 millones
La Empresa Provincial de la Energía convocó a la Licitación Pública N° 7060002953 para la construcción y remodelación de líneas aéreas de media y baja tensión. La apertura de ofertas será el 18 de diciembre.
De acuerdo con la publicación en el Boletín Oficial, los trabajos se enmarcan en la Ley del Fondo de Electrificación Rural (FER) N° 13.414 y cuentan con un presupuesto oficial de $ 572.068.327,35 (IVA incluido).
Apertura de ofertas y pliegos
El acto de apertura de las propuestas económicas está programado para el próximo 18 de diciembre de 2026 a las 10:00.
Lugar de apertura: Unidad Compras de la EPE, ubicada en Francisco Miguens 260, piso 5, ciudad de Santa Fe.
Acceso al legajo: Los interesados en participar deberán descargar de forma gratuita el pliego correspondiente en el portal web oficial de la empresa (www.epe.santafe.gov.ar).
Consultas e informes: En la sede de Francisco Miguens 260 (5° piso) o a los teléfonos (0342) 4505856 y 4505874.