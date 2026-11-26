Cinco nuevas ambulancias se incorporaron a la red de emergencias y traslados del departamento Vera, en el marco de una renovación de la flota sanitaria que busca mejorar las condiciones de atención y ampliar la capacidad operativa del sistema público de salud.
Margarita, Golondrina, La Gallareta, Vera y Tartagal incorporaron nuevas ambulancias
Las unidades cero kilómetro fueron asignadas a Margarita, Golondrina, La Gallareta, Vera y Tartagal. La incorporación incluye vehículos 4x4 y una ambulancia de alta complejidad para traslados neonatales, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta y el traslado de pacientes en el norte santafesino.
La entrega se realizó este miércoles en la Plaza San Martín de Margarita, con la participación de la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio; el secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes, Jorge Stettler; y representantes de las localidades beneficiadas.
Las unidades fueron destinadas a Margarita, Golondrina, La Gallareta, Vera y Tartagal. Se trata de vehículos cero kilómetro que se incorporarán al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), con unidades 4x4 y una ambulancia de alta complejidad preparada para traslados neonatales.
La incorporación permitirá fortalecer la cobertura sanitaria de la Región de Salud-Nodo Reconquista y mejorar las condiciones de trabajo de los equipos que intervienen en emergencias y traslados de pacientes.
Más recursos para la red de emergencias
La renovación de la flota apunta a mejorar la disponibilidad de móviles y reducir las dificultades operativas que pueden afectar la prestación del servicio. En ese sentido, Ciancio destacó la importancia de contar con vehículos en condiciones adecuadas para el trabajo cotidiano de los equipos sanitarios.
"Cuando decidimos invertir en una ambulancia, decidimos invertir en una herramienta de trabajo para que cada vez que los trabajadores se suban no tengan que estar preocupándose si arranca, si no arranca, si llegamos o no llegamos", señaló la ministra.
La funcionaria también hizo referencia a las mejoras realizadas en Golondrina, donde se renovó la posta sanitaria y se incorporó una nueva ambulancia. Además, destacó las condiciones de infraestructura y seguridad del lugar de trabajo.
La entrega de las cinco unidades se suma a las realizadas durante la misma jornada en el departamento General Obligado, en el marco de la renovación de recursos destinados a la atención de emergencias y al traslado de pacientes en el norte provincial.
Una inversión de más de $27.000 millones
La incorporación de las nuevas ambulancias forma parte de un programa de renovación de móviles sanitarios que contempla una inversión superior a los 27.000 millones de pesos.
Según los datos difundidos por el Ministerio de Salud, durante 2026 se adquirieron 103 nuevos móviles, que se suman a los 174 incorporados durante 2025. En total, la flota provincial recibió 277 ambulancias y minibuses cero kilómetro en los últimos dos años.
El objetivo es mejorar la capacidad operativa del sistema sanitario y avanzar en la renovación de los vehículos utilizados para la atención de emergencias y el traslado de pacientes.
Stettler explicó que uno de los objetivos del área es mantener la antigüedad de los móviles por debajo de los diez años, mediante la incorporación progresiva de nuevas unidades.
El trabajo de los equipos sanitarios
Durante el acto también se destacó la importancia de los recursos humanos para el funcionamiento de la red de emergencias.
Stettler señaló que la recuperación del SIES 107 incluyó tanto la renovación del equipamiento como el fortalecimiento de los equipos de trabajo y de los vínculos entre los trabajadores.
Por su parte, el presidente comunal de Margarita, Ariel Bolaños, valoró la incorporación de las ambulancias y remarcó la importancia de la articulación entre los gobiernos locales y el Ministerio de Salud para atender las necesidades de cada comunidad.
De la actividad participaron además los presidentes comunales de Golondrina, Carlos Domínguez; de La Gallareta, Fernando Nicola; y de Tartagal, Nelson Elham, junto a autoridades sanitarias y representantes de la red de emergencias.