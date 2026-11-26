Departamento Vera

Margarita, Golondrina, La Gallareta, Vera y Tartagal incorporaron nuevas ambulancias

Las unidades cero kilómetro fueron asignadas a Margarita, Golondrina, La Gallareta, Vera y Tartagal. La incorporación incluye vehículos 4x4 y una ambulancia de alta complejidad para traslados neonatales, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta y el traslado de pacientes en el norte santafesino.