Agua potable para B° Santa Marta: este miércoles comienzan las obras

Este miércoles empiezan las tareas de relevamiento y replanteo que originarán los distintos frentes de trabajo para el desarrollo de la obra de abastecimiento de agua potable para el barrio Santa Marta, en el extremo noroeste de la capital provincial.
La obra, que se estima comprenda un plazo de 6 a 8 meses, pretende alcanzar a cerca de 800 usuarios. “Se está armando el obrador y a su vez las tareas de replanteo para empezar a hacer las excavaciones pertinentes de la obra que nos encargó el intendente Poletti, que ha sido incluso un compromiso de campaña”, dijo Eduardo Rudi, secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica del municipio. “Este miércoles comienza la instancia física de cómo abordar la obra”, aclaró.
Poletti, el año pasado, tomando agua en barrio Santa Marta, cuando fue a escuchar el reclamo de los vecinos.
El proyecto comprende el tendido de 7200 metros de red más 800 conexiones domiciliarias, lo que permitirá que la red llegue a todo Santa Marta, el barrio situado en la entrada norte de la ciudad, sobre la Ruta 11. Una icónica referencia de este barrio es el toro de Blas Parera, una enorme escultura de hierro -que en verdad es un tanque de agua de 3.500 litros- ubicada en la ochava suroeste de Blas Parera y Combatientes de Malvinas, en la puerta de ingreso al predio de la curtiembre Cuerosfe.
El Toro. Esta escultura, que en verdad es un gran tanque de agua, es el ícono del acceso a barrio Santa Marta.
Manuel Fabatía.
Rudi destacó la complejidad que conlleva la obra al tratarse de caños que van bajo tierra y que tienen diferentes enlaces, largos y cortos, que permiten conectar ambos frentes de cada calle. “La idea es hacerlo en los tiempos preestablecidos y también exigir a la empresa que lo haga conforme al plan de trabajo”, agregó el funcionario. La adjudicataria de la licitación es la empresa S y D Obras y Servicios, quien ofertó por $494.797.746,50.
Trabajo conjunto con la Provincia
Esta obra se enmarca en el Plan Abre y en el Programa Santa Fe Barrio que refleja el trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad para proveer de un derecho de un servicio básico a los vecinos de la zona. “En ese marco se aportaron por un lado fondos para mano de obra, y por otro, fondos para materiales. En ese convenio se están haciendo las formalizaciones para la ejecución de la obra”, cerró Rudi.
