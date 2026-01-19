Cuáles serán los cortes de tránsito por bacheos en la ciudad de Santa Fe esta semana

La Municipalidad de Santa Fe dio inicio a una nueva fase del plan de recuperación vial, enfocada específicamente en el micro y macrocentro de la capital provincial. Con una inversión de $1.385.541.650,50, el gobierno local busca transformar la transitabilidad en las zonas de mayor flujo vehicular de la ciudad.
La decisión de ejecutar estas tareas durante los meses de enero y febrero responde a la estacionalidad: ante la disminución del movimiento comercial y escolar, el objetivo es minimizar el impacto en el tránsito. El plan tiene un plazo de ejecución de 120 días corridos y contempla la reparación total de 16.000 m² de superficie.
Cronograma para la próxima semana
De acuerdo a la planificación técnica, los equipos de trabajo se desplegarán en el tramo comprendido entre Avenida Freyre y Rivadavia, y desde General López hasta Bulevar.
Para la semana del 19 al 23 de enero, los puntos de intervención serán los siguientes:
San Martín (desde Suipacha hasta Bv. Pellegrini)
1° de Mayo (desde Bv. Pellegrini hasta Gral. López)
Imagen ilustrativa. Crédito: Guillermo di Salvatore.
Juan de Garay y Moreno
4 de Enero (desde Gral. López hasta Bv. Pellegrini)
Obispo Gelabert (de 4 de Enero a avenida Freyre)
Lisandro de la Torre (entre 27 de Febrero y 9 de Julio)
Primera Junta (de Rivadavia a 4 de Enero)
Primera Junta y 9 de Julio
Imagen ilustrativa.
Primera Junta y Tucumán
San Jerónimo y Juan de Garay
San Jerónimo e Iturraspe
Alvear y Gorostiaga
Cabe destacar que se trabajará en las bocacalles de Monseñor Zaspe, Moreno y Corrientes, además de una ocupación de un cuarto de calzada en la intersección con Suipacha.
Se recomienda a los conductores circular con precaución y prestar atención a la señalética de desvío de las líneas de transporte público que puedan verse afectadas.
Detalles técnicos de la obra
Los trabajos han sido divididos en tres zonas estratégicas tras un relevamiento detallado de las arterias más comprometidas. En cada sector se realiza el fresado y remoción de la carpeta deteriorada, limpieza y riego de liga, para culminar con la aplicación de concreto asfáltico en caliente. Este método permite que, pocas horas después de la aplicación, el sector quede habilitado nuevamente al tránsito.
Además de la pavimentación, se coordinan tareas de forma simultánea con empresas de servicios como ASSA, sumando obras de red de agua, cloacas, saneamiento y la renovación de la demarcación del sistema de estacionamiento medido.
En ese sentido, se mantiene el esquema de trabajo programado en la intersección de Mendoza y 25 de Mayo hasta el 5 de febrero, sumando intervenciones en calle 1° de Mayo durante la presente quincena.