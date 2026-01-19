#HOY:

En Vivo Lunes 19 de enero de 2026

El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Comienzo de semana sin inconvenientes,. Crédito: Flavio RainaComienzo de semana sin inconvenientes,. Crédito: Flavio Raina
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Lunes 19.01

07:46 Demoras en el semáforo del ingreso al parque industrial de Sauce Viejo y el aeropuerto

Lunes 19.01

07:24 Desvíos de colectivos en la ciudad de Santa Fe

Debido a la intervención por bacheo municipal en calle Santiago del Estero (entre San Jerónimo y 25 de Mayo), programada para el lunes 19/01 a partir de las 07:00 hs. hasta aproximadamente el medio día, se dispuso el desvío de las siguientes líneas:

Zona Afectada: Santiago del Estero (entre San Jerónimo y 25 de Mayo)

  • Línea 2: de recorrido habitual por calle 9 de Julio - Suipacha - Rivadavia - Santiago del Estero/Ituizango a recorrido habitual.
  • Línea 4: de recorrido habitual por calle 9 de Julio - Suipacha - Rivadavia a recorrido habitual.
  • Línea 13: de recorrido por calle Santiago del Estero - San Jerónimo - Suipacha - Rivadavia - Santiago del Estero/Ituizango a recorrido habitual.
  • Línea 16: de recorrido por Suipacha - Rivadavia - Santiago del Estero/Ituizango a recorrido habitual.

Debido a las obras de Assa que se realizan en calle Mendoza y 25 de Mayo y de la intervención por bacheo municipal en calle Mendoza y San Martin, continuan los siguientes desvíos programados hasta el 30 de enero:

Zona Afectada: calle Mendoza (entre 25 de Mayo y San Jerónimo)

  • Líneas 10, 11 y 14: de recorrido habitual por calle 9 de Julio - Mendoza- San Jerónimo - Salta - 9 de Julio -Tucumán - Rivadavia a recorrido habitual.
  • Líneas 8 y 9: de recorrido habitual por calle Mendoza - San Jerónimo - Salta 9 de Julio - Tucumán - Rivadavia a recorrido habitual.
  • Línea 18: recorrido habitual.

Cortes de tránsito vehicular en las siguientes intersecciones:

  • Mendoza y San Jerónimo sobre calle Mendoza
  • 25 de Mayo con reducción de calzada
Lunes 19.01

06:34 Bacheos previstos para la semana en la ciudad de Santa Fe

De acuerdo a la planificación técnica, los equipos de trabajo se desplegarán en el tramo comprendido entre Avenida Freyre y Rivadavia, y desde General López hasta Bulevar.

Para la semana del 19 al 23 de enero, los puntos de intervención serán los siguientes:

  • San Martín (desde Suipacha hasta Bv. Pellegrini)
  • 1° de Mayo (desde Bv. Pellegrini hasta Gral. López)
  • Juan de Garay y Moreno
  • 4 de Enero (desde Gral. López hasta Bv. Pellegrini)
  • Obispo Gelabert (de 4 de Enero a avenida Freyre)
  • Lisandro de la Torre (entre 27 de Febrero y 9 de Julio)
  • Primera Junta (de Rivadavia a 4 de Enero)
  • Primera Junta y 9 de Julio
  • Primera Junta y Tucumán
  • San Jerónimo y Juan de Garay
  • San Jerónimo e Iturraspe
  • Alvear y Gorostiaga

Cabe destacar que se trabajará en las bocacalles de Monseñor Zaspe, Moreno y Corrientes, además de una ocupación de un cuarto de calzada en la intersección con Suipacha.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y prestar atención a la señalética de desvío de las líneas de transporte público que puedan verse afectadas.

Lunes 19.01

06:32 Las calles en Santa Fe y Rosario

El lunes comienza sin reportes iniciales de siniestros viales dentro de los casos urbanos santafesino y rosarino.

Lunes 19.01

06:28 Tránsito normal en las rutas santafesinas

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) informó que las rutas del territorio provincial se presentan con tránsito fluido y buenas condiciones de visibilidad.

