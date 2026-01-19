El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
Debido a la intervención por bacheo municipal en calle Santiago del Estero (entre San Jerónimo y 25 de Mayo), programada para el lunes 19/01 a partir de las 07:00 hs. hasta aproximadamente el medio día, se dispuso el desvío de las siguientes líneas:
Zona Afectada: Santiago del Estero (entre San Jerónimo y 25 de Mayo)
Debido a las obras de Assa que se realizan en calle Mendoza y 25 de Mayo y de la intervención por bacheo municipal en calle Mendoza y San Martin, continuan los siguientes desvíos programados hasta el 30 de enero:
Zona Afectada: calle Mendoza (entre 25 de Mayo y San Jerónimo)
Cortes de tránsito vehicular en las siguientes intersecciones:
De acuerdo a la planificación técnica, los equipos de trabajo se desplegarán en el tramo comprendido entre Avenida Freyre y Rivadavia, y desde General López hasta Bulevar.
Para la semana del 19 al 23 de enero, los puntos de intervención serán los siguientes:
Cabe destacar que se trabajará en las bocacalles de Monseñor Zaspe, Moreno y Corrientes, además de una ocupación de un cuarto de calzada en la intersección con Suipacha.
Se recomienda a los conductores circular con precaución y prestar atención a la señalética de desvío de las líneas de transporte público que puedan verse afectadas.
El lunes comienza sin reportes iniciales de siniestros viales dentro de los casos urbanos santafesino y rosarino.
La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) informó que las rutas del territorio provincial se presentan con tránsito fluido y buenas condiciones de visibilidad.