Así fue el incidente en Blas Parera con un camión que arrasó cables y un semáforo

Un verdadero caos provocó un incidente vial este lunes por la mañana en el norte de la ciudad de Santa Fe cuando un camión arrasó con cables y un semáforo en la siempre transitada Av. Blas Parera.
Ocurrió en la mañana de este lunes 19 de enero en la intersección con calle Misiones. El tránsito quedó cortado y se realizaban desvíos por calles internas.
En concreto, el vehículo de carga protagonizo el hecho en circunstancias que se investigan a la altura de calle Misiones. De golpe, se cortó la circulación y debió intervenir la policía por la peligrosidad de los cables.
En un video filmado por un vecino de la zona se pueden apreciar los primeros minutos tras el incidente. “Acaba de agarrar los cables, tengo la gomería ahí. Tiró de los cables y llevó puesto los semáforos. También con otros postes”, arranca comentando quien tomó las imágenes.
“Hoy tengo un Dios aparte”, siguió el relato mientras giraba las cámaras y mostraba el panorama del siniestro. En la continuidad del clip se ven otros vehículos “víctimas” del incidente.
De inmediato, como se dijo, se cortó la circulación y la policía protagonizaba un operativo especial para controlar la zona. Momentáneamente se realizaban desvíos por calles internas lo que, además, provocó que se altere la tranquilidad de los barrios adyacentes a la transitada avenida.