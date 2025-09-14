El intendente de Rincón se recupera en su casa tras una internación

El intendente de San José del Rincón, Andrés Soperez, permanece en reposo domiciliario tras haber recibido el alta médica el viernes pasado, luego de permanecer internado seis días en un sanatorio privado en la ciudad de Santa Fe.
Le dieron el alta el viernes pasado, tras permanecer internado 6 días en una clínica privada de Santa Fe. Lo operaron de una úlcera. Con 37 años, renovó su mandato hasta 2029.
La información fue confirmada de manera oficial por la Municipalidad de San José del Rincón.
Soperez, de 37 años, padre de dos hijos y de profesión enfermero, se avocó en los últimos años a la política y recibió el respaldo de los vecinos rinconeros para iniciar un segundo mandato consecutivo.
El intendente había sido internado el pasado sábado 6 de septiembre en el establecimiento médico debido a una úlcera que requirió intervención quirúrgica.
Durante su internación, se lo sometió a una operación y estuvo bajo estricta vigilancia médica, recibiendo los cuidados necesarios para su recuperación.
Se trata de su tercera internación por esta misma afección, lo que generó preocupación tanto en el ámbito político como en la comunidad local.
Pese a la gravedad inicial, las señales de recuperación fueron positivas en los últimos días, lo que motivó que los especialistas autorizaran su alta.
Soperez había sido reelecto en junio pasado para un nuevo mandato como intendente, período que se extiende de 2025 a 2029.
Con 2.913 votos, el candidato del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, obtuvo el 48,90% del total, marcando un hito al ser el primer mandatario municipal en ser reelecto en la historia de la ciudad costera.
"Se empieza a escribir un nuevo capítulo en la historia de la ciudad, se sienta un precedente y también la responsabilidad de validar la confianza de los vecinos en un segundo mandato", había dicho al obtener el aval de los vecinos para un segundo mandato.
