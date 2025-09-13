De los jardines municipales

Muebles con formas de árboles y casitas, libros y almohadones: así serán las Salas Alfabetizadoras

El Ejecutivo abrió un concurso de precios para crear espacios lúdicos y literarios, comenzando por los jardines municipales de Barranquitas y Chalet, con una inversión de 3,5 millones de pesos cada una.