Se estrenan nuevos capítulos de “La Arquitectura de la Conversación”
Este producto del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia propone un espacio de diálogo con profesionales que expanden los límites de la disciplina hacia la cultura, el territorio, el ambiente y el espectáculo.
Federico Cairoli, fotógrafo y arquitecto (FADU–UNL), especializado en arquitectura, ciudad y paisaje.
La Arquitectura de la Conversación es un proyecto cultural que nació en 2025 para abrir un espacio de diálogo sobre la arquitectura y sus nuevos desafíos. Impulsado por el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe, el ciclo reúne a arquitectos y arquitectas de toda la provincia que comparten, en primera persona, sus experiencias y distintas maneras de ejercer la profesión hoy.
En cada entrevista aparecen historias, búsquedas y miradas muy distintas entre sí: desde el vínculo entre género y ciudad hasta la restauración y el patrimonio industrial; desde los humedales hasta la fotografía y el diseño escenográfico en shows multitudinarios, como los recitales de Green Day o María Becerra en el estadio estadio de River. Son conversaciones que muestran que la arquitectura no se limita a proyectar edificios, sino que también dialoga con la cultura, el ambiente y la vida cotidiana, abriendo preguntas y nuevos caminos para la profesión.
El presidente del Colegio provincial, Marcelo Lamberto, destacó la continuidad del ciclo y su aporte a la vida profesional: “La arquitectura necesita debatir, cuestionar y dialogar con la sociedad. “La Arquitectura de la Conversación” muestra cómo nuestra disciplina puede aportar mirada, creatividad y soluciones en ámbitos muy diversos. Desde el Colegio queremos seguir fortaleciendo estos espacios que nos permiten explorar nuevas ideas, promover la formación permanente, el trabajo colaborativo y el respeto por nuestra profesión”.
No es un ciclo técnico pensado solo para quienes ejercen la disciplina. Es, ante todo, una invitación abierta a descubrir cómo la arquitectura influye en nuestra vida cotidiana, en los espacios que habitamos y en la identidad de nuestras ciudades. Cada episodio acerca historias y recorridos diversos que conectan la arquitectura con la sociedad, de una manera clara y accesible.
La propuesta está dirigida también a estudiantes, docentes y a todas las personas interesadas en comprender mejor cómo se construyen los espacios que forman parte de nuestra vida diaria.
Arquitectura y fotografía
El capítulo que se estrena el 26 de febrero, lo protagoniza Federico Cairoli, fotógrafo y arquitecto (FADU–UNL), especializado en arquitectura, ciudad y paisaje. Sus imágenes se publican en medios y revistas especializadas. Fue curador de Operación Rosa en el Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez y co-curador del Pabellón Argentino en la 16ª Muestra Internacional de Arquitectura - La Bienal de Venecia.
En este episodio, la conversación gira en torno a cómo la fotografía no solo registra la arquitectura, sino que construye una mirada sobre la ciudad y el territorio, ampliando el modo en que comprendemos los espacios que habitamos.
Humedales y Urbanismo
El siguiente episodio cuenta con la participación de la arquitecta María Laura Bertuzzi, magíster en Patrimonio y en Cultura Urbana Metrópolis y doctora en Urbanismo. Profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo UNL. Este capítulo propone pensar un nuevo enfoque sobre los humedales y su integración en el tejido urbano. En una provincia que cuenta con 840 kilómetros de territorio vinculado a estos paisajes, reflexionar sobre la relación entre naturaleza y ciudad se vuelve clave para el urbanismo actual.
Grandes espectáculos
El ciclo también explora la arquitectura aplicada al diseño de grandes shows, con la participación de Corinne Merolla, arquitecta y directora creativa, egresada de la Universidad Abierta Interamericana de Rosario.Corinne trabajó en el diseño integral de espectáculos masivos como el show de Green Day en su gira mundial y producciones como los recitales de María Becerra en el estadio de River, abordando puesta en escena, visuales, iluminación y efectos especiales.
Patrimonio industrial y pueblos forestales
El arquitecto Luis Müller aporta una mirada profunda sobre la historia y la crítica de la arquitectura argentina, con investigaciones centradas en el patrimonio industrial y en los pueblos forestales del norte santafesino. Director de la Maestría en Arquitectura FADU/UNL y profesor titular, su trabajo recupera la relación entre producción, territorio y memoria urbana, poniendo en valor procesos que forman parte de la identidad provincial.