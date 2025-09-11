Licitan la segunda tanda de obras para barrio Jesuitas de Santa Fe

Este viernes, la Municipalidad de Santa Fe conocerá las ofertas para realizar una de las dos obras clave para mejorar la calidad de vida de los vecinos de barrio Jesuitas en el noroeste de la ciudad. Se trata de tareas de cordón cuneta y saneamiento general del barrio.
De esta forma, se conocerán los oferentes de la Licitación Pública N° 01/2025 para la ejecución de 1.410m2 de cordón cuneta de hormigón armado en el sector delimitado por las calles Diagonal Obligado al Este, Piedrabuena al Sur, Leuman al Norte y Calle Pública sin nombre al Oeste, también en barrio Jesuitas.
Además, se removerán alcantarillas existentes, se realizarán tareas de saneamiento, relleno de zanjones y cunetas ubicados en la zona de afectación de esta obra.
Así, el municipio busca garantizar el correcto escurrimiento de agua los días de lluvia. El presupuesto oficial es de $62.004.189,50, y el plazo de ejecución es de 90 días corridos.
Agua potable
En tanto que el miércoles pasado también se realizó la apertura de sobres del Concurso Público N° 1/2025 para la extensión de la red de agua potable, obra que permitirá llevar un servicio esencial a más de 60 familias que actualmente no lo disponen.
Para este llamado, que tiene un presupuesto oficial de $20.432.685,13, se presentaron tres ofertas: MN Construcciones y Asociados presentó una propuesta por $19.235.335,13; Ingeniero Gonzalo Garola ofertó por $24.494.453,21; y Máximo Montaño Construcciones lo hizo por $24.891.381,07. El plazo de ejecución para los trabajos es de 60 días corridos.
Garantizar servicios
El secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, destacó la importancia de las obras a desarrollarse en barrio Jesuitas: “Buscamos garantizar servicios, infraestructura y vivienda en condiciones adecuadas, mejorar los indicadores de urbanidad en ese sector. La idea es asegurarle al vecino que va a poder transitar, que va a entrar la ambulancia y el patrullero”, dijo.
Programa Incluir
La extensión de la red de agua potable y los trabajos de cordón cuneta en barrio Jesuitas se llevan a cabo en el marco del Programa Incluir, a través de un acuerdo entre el Gobierno provincial y el ejecutivo local. Se busca en esta oportunidad concluir una obra que había quedado inconclusa en 2017, y actualmente se retomó el proyecto por pedido del intendente Juan Pablo Poletti.
