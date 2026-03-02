En Santa Fe

El bloque justicialista propone poner un tope a los aumentos del boleto de colectivo

Ante el séptimo aumento del boleto desde diciembre de 2023, los concejales Jorgelina Mudallel y Jorge Andrés Fernández, del Bloque Justicialista, presentaron un proyecto de ordenanza para establecer un límite. El mismo propone garantizar que el boleto no aumente por encima de los ingresos reales de los trabajadores.