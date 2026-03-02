El bloque justicialista propone poner un tope a los aumentos del boleto de colectivo

Desde el inicio de la actual gestión, el boleto aumentó un 681,82%, mientras que en el mismo período la inflación fue del 274,58%. Es decir, el boleto creció más del doble que el Índice de Precios al Consumidor.
Ante el séptimo aumento del boleto desde diciembre de 2023, los concejales Jorgelina Mudallel y Jorge Andrés Fernández, del Bloque Justicialista, presentaron un proyecto de ordenanza para establecer un límite. El mismo propone garantizar que el boleto no aumente por encima de los ingresos reales de los trabajadores.
Desde el inicio de la actual gestión, el boleto aumentó un 681,82%, mientras que en el mismo período la inflación fue del 274,58%. Es decir, el boleto creció más del doble que el Índice de Precios al Consumidor.
Asimismo, al comienzo de la gestión, 40 boletos representaban el 6,35% del Salario Mínimo Vital y Móvil. Hoy, con este nuevo aumento, representan el 19,52% del ingreso. Tres veces más incidencia sobre el salario.
Frente a este escenario, el proyecto establece que toda redeterminación tarifaria no podrá superar, al menos uno de los siguientes parámetros : el nivel acumulado del Índice de Precios al Consumidor (IPEC), o el nivel de acuerdo paritario del sector de Comercio, o el nivel de acuerdo paritario de empleados públicos Municipales, o el nivel de acuerdo paritario de empleados públicos Provinciales, tomando como referencia el que resulte menor.
De esta manera, se busca garantizar que el boleto no aumente por encima de los ingresos reales de los trabajadores.
La iniciativa también dispone que, si el Ejecutivo Municipal pretendiera aplicar un incremento superior al tope previsto, deberá presentar un informe técnico debidamente justificado y contar con una mayoría especial de dos tercios del Concejo para su aprobación.
Además, se incorporan mecanismos de transparencia: la publicación obligatoria de la evolución de los costos del sistema, los subsidios municipales y los aportes nacionales pendientes o efectivamente transferidos, así como la comunicación anticipada de cualquier modificación tarifaria con al menos 15 días de antelación.
“El transporte es un servicio esencial. No puede seguir aumentando por encima de los salarios. El bolsillo de los santafesinos no puede ser la variable de ajuste permanente”, expresaron desde el bloque.
La propuesta apunta a dar previsibilidad, equilibrio y justicia tarifaria, protegiendo a quienes utilizan el colectivo para trabajar y sostener la vida cotidiana en la ciudad.