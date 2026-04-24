Santa Fe ciudad

El Colegio San José Adoratrices inició una campaña para restaurar su histórica capilla

La iniciativa busca reunir fondos para reparar filtraciones que afectan la estructura y una valiosa obra artística en la cúpula. La comunidad educativa y religiosa convocó a vecinos y exalumnos a colaborar para preservar un patrimonio histórico de la ciudad.