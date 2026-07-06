La Municipalidad de Santa Fe informa que quedó normalizada la prestación del servicio de cremaciones en el Cementerio Municipal, luego de superar el inconveniente registrado en la instalación de gas y de implementar un plan de contingencia que permitió garantizar la continuidad de la atención durante el período de adecuación.
Se normalizó el servicio de cremaciones en el Cementerio Municipal de Santa Fe
Tras completar las adecuaciones exigidas por Litoral Gas y poner en marcha el plan de contingencia, el Cementerio Municipal regularizó la prestación. El servicio volvió a funcionar en su horario habitual de lunes a viernes de 7:30 a 11:45 y de 13:15 a 17:30 y sábados, domingos y feriados de 07:30 a 11:30.
Actualmente, el servicio se encuentra funcionando con normalidad a través de uno de los hornos habilitados, mientras continúan las tareas técnicas para completar la puesta en funcionamiento del resto de las unidades crematorias.
La directora del Cementerio Municipal, Luz Balbastro, confirmó que “después del desperfecto que hemos tenido en la instalación exterior de gas, en esa válvula que ya está todo regularizado y está habilitado un horno, podemos decir que el turno y el proceso de cremación ya está regularizado en cuanto a la atención al público”.
En ese sentido, explicó que el municipio logró resolver la totalidad de los turnos que habían sido reprogramados durante la contingencia. “Desde el primer momento estuvimos siempre comunicados con todos los familiares, ya están todos los turnos dados, ya se cumplieron con todos aquellos que estaban postergados e inclusive ya podríamos decir que el otorgamiento de los turnos está totalmente normalizado”, aseguró.
Un trabajo en conjunto
Mientras se realizaban las adecuaciones solicitadas por Litoral Gas, la Municipalidad puso en marcha un plan de contingencia que contempló el traslado de las cremaciones al crematorio de la ciudad de Rafaela, garantizando así la continuidad del servicio para las familias que lo requirieron.
Balbastro destacó el trabajo articulado que permitió superar la situación en un corto plazo. “Con el crematorio de Rafaela hemos articulado todos los procesos y quiero destacar cómo han trabajado todas las áreas de la Municipalidad, la Dirección de Gestión de Riesgos, Sindicatura, Compras, el personal municipal y también la entidad sindical ASOEM, que colaboró en la articulación de este plan de contingencia para salir de la mejor manera y lo más rápido posible de esta situación”, expresó.
Actualmente, el Cementerio Municipal cuenta con un ramal de gas habilitado que permite operar uno de los hornos crematorios y ya se trabaja en la planificación del segundo ramal para recuperar progresivamente la capacidad total de la planta.
Cabe recordar que estas adecuaciones se enmarcan en el proceso de modernización que la Municipalidad lleva adelante en el Cementerio Municipal, el cual incluyó la incorporación de un nuevo horno crematorio y la reparación integral de otra unidad. Estas mejoras precisaron adaptar las instalaciones de gas a la normativa vigente, fortaleciendo la infraestructura y garantizando un servicio más eficiente y seguro para los vecinos.