Plan de Contingencia desactivado

Se normalizó el servicio de cremaciones en el Cementerio Municipal de Santa Fe

Tras completar las adecuaciones exigidas por Litoral Gas y poner en marcha el plan de contingencia, el Cementerio Municipal regularizó la prestación. El servicio volvió a funcionar en su horario habitual de lunes a viernes de 7:30 a 11:45 y de 13:15 a 17:30 y sábados, domingos y feriados de 07:30 a 11:30.