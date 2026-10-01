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A partir de este jueves

A partir de octubre el Cementerio Municipal modifica sus horarios de visita y servicios

Hasta el 30 de marzo inclusive del próximo año, los horarios de atención al público, visitas y servicios fúnebres en la necrópolis local cambian por la temporada estival.

La atención al público de la administración será de lunes a viernes de 7:15 a 12:30.La atención al público de la administración será de lunes a viernes de 7:15 a 12:30.
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La Municipalidad de Santa Fe informa que desde este jueves 1 de octubre comenzarán a regir los nuevos horarios de verano en el Cementerio Municipal, ubicado en Avenida Blas Parera 5200.

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De esta manera, los horarios de visita serán de lunes a viernes, de 7:15 a 12 y de 15 a 18:30. Mientras que los sábados, domingos y feriados 7:15 a 12 y de 15 a 18:30.

Por otro lado, la recepción de los servicios fúnebres será de lunes a viernes en el horario de 7:15 a 11:30 y de 14:15 a 18:30. Mientras que los sábados, domingos y feriados de 7:15 a 11:30.

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Por último, la atención al público de la administración será de lunes a viernes de 7:15 a 12:30. Los nuevos horarios tienen vigencia hasta el 30 de marzo de 2027.

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