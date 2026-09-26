Patrimonio Funerario en el Cementerio Municipal de la ciudad de Santa Fe, es el título de la obra de los arquitectos Juan Cecilio Ortiz y Manuel Alfredo Mina, publicada por la Editorial de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF). Presentado en la Feria del Libro celebrada en el mes de agosto en nuestra ciudad, el trabajo e inscribe dentro del concepto del patrimonio cultural como una fuente inagotable de significados para una sociedad. Los bienes culturales, artísticos y arquitectónicos del pasado conforman un acervo valiosísimo para interpretar valores que ayuden a la comprensión de la historia y del presente de un grupo social.
Patrimonio Funerario en el Cementerio Municipal de Santa Fe
Cuando los bienes culturales, artísticos y arquitectónicos nos ayudan a la comprensión de la historia y del presente. Un volumen de los arquitectos Juan Ortiz y Manuel Mina, publicado por la Universidad Católica de Santa Fe.
Los cementerios en particular, dada su tendencia a la permanencia frente al fenómeno muchas veces avasallante de sustitución de bienes que sufren nuestras ciudades, son sitios privilegiados para el rescate y la valoración de bienes culturales del pasado. En el caso concreto del Cementerio Municipal de Santa Fe, se destaca una importante presencia de bienes arquitectónicos y artísticos de un incalculable valor por su autoría, su procedencia, su estilo y su significación histórica.
Asistimos a un cambio de paradigmas en la cultura funeraria y los cementerios, sin dejar de cumplir su función de origen, van posicionándose cada vez como sitios culturales, itinerarios turísticos y ámbitos propicios para el disfrute del arte y la cultura.
Recorrido histórico e inventario local
Esta producción de Ortiz y Mina es el resultado y el recorte de un trabajo de investigación más amplio realizado en el marco de los programas para docentes formados en la UCSF durante los años 2021 y 2022, y según un convenio firmado oportunamente con la Municipalidad de Santa Fe.
El libro, publicado por el momento en versión digital por la Editorial de la UCSF, presenta un breve recorrido histórico por los aspectos fundamentales de la funebria local desde la fundación del Cementerio "Las Barranquitas" a fines del siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX.
Se trata de una caracterización necesaria de los tipos de tumbas que ayuda a distinguir entre las diferentes tipologías de enterramiento (bóvedas funerarias, panteones, tumbas con monumento y nicheras, entre otras), la identificación de los estilos artísticos dominantes y el mapeo de obras patrimoniales, en concordancia cromática con los criterios utilizados por la ordenanza 12.784, lo que representa un trabajo de campo específico que reconoce y valora cada una de las tumbas en el área de mayor valor histórico. Se suman perfiles urbanos, los que ofrecen la posibilidad de comprender el fenómeno de la arquitectura funeraria en virtud de relaciones de contigüidad, destacándose aspectos de la plástica y la escala en la evolución de las alzadas.
Finalmente, y como corolario de este trabajo, se desarrolla el inventario de los bienes funerarios a modo de fichas, según estándares de catalogación de bienes patrimoniales, y de acuerdo con las diferentes categorías identificadas, a saber, granate, rojo y naranja (valores muy alto, alto y medio) como así también del patrimonio escultórico y de placas conmemorativas. Las fichas, en un total de 336, incluyen importante información sobre los casos relevados como así también una ponderación de valor patrimonial en sintonía con los lineamientos del nuevo código de patrimonio de la ciudad promulgado en 2021.
Acompañamiento
Entre un marco nutrido de público, la presentación contó con la participación del coordinador de Gabinete de la Municipalidad, Víctor Gustavo Hadad; la directora Ejecutiva del Cementerio Municipal de la ciudad de Santa Fe, Luz Balbastro, quien habló de la importancia del libro en el contexto de la tarea de posicionamiento del sitio como Museo a Cielo Abierto en la agenda cultural de la ciudad y la región. Los arquitectos Juan Ortiz y Manuel Mina destacaron aspectos de su trabajo y la Arq. Fiorela Gutiérrez abordó aspectos técnicos del relevamiento.