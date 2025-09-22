#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo este lunes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 9º y la máxima sería de 22°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no se esperan precipitaciones durante el día.

Imagen Ilustrativa. Crédito: Flavio Raina.
 9:18
Por: 

Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de tormentas aisladas durante la jornada, con valores que no superarán el 0%.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 9° y la máxima sería de 22º, bajando a 15° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 86%, la presión de 1010.2 hPa, viento oeste a 12 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sudeste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El martes espera una mínima de 9° y una máxima de 23°. Se mantendrá el cielo completamente despejado a lo largo de todo el día.
  • Luego, el miércoles tendrá una mínima de 9° y una máxima de 22°. La jornada se presenta con las mismas condiciones que las previas, siguiendo con sol predominante y sin lluvias.
  • Finalmente, el jueves se espera cielo mayormente despejado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 9° y la máxima de 23°.
CLIMA EXTENDIDO

