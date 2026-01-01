Qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves en Santa Fe

Santa Fe tendrá un jueves 1º de enero nublado, caluroso y con probabilidades de tormentas aisladas. Los vientos darán un poco de frescura a una semana que tuvo picos de calor veraniegos.
Tras un fin de año con mucho calor, el 2026 mantiene las temperaturas en Santa Fe.
La temperatura actual, registrada a las 7 de la mañana, marca 22°C, con una humedad del 88% y vientos del este con intensidades de 13 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).
El día arrancó con una mínima de 19°C y el termómetro alcanzaría los 36°C durante la tarde.
Los vientos, del este especialmente, oscilarán entre los 13-22 y 23-31 km/h, dependiendo del horario.
Mañana: El cielo permanecerá nublado, con temperaturas cercanas a los 30°C y vientos del este a 13-22 km/h. Sin precipitaciones.
Tarde: La máxima del día llegará a 36°C y estará acompañada de un cielo nublado. Los vientos del este, con intensidades de 7-12 km/h. Probabilidades varias de tormentas aisladas.
Noche: La temperatura descenderá a 25°C, y los vientos del noreste tendrán intensidades de 7-12 km/h. Probabilidades varias de tormentas.
El viernes tendrá una mínima de 22° y una máxima de 34°. Estará nublado la mayor parte del día. No hay precipitaciones.
El martes tendrá una mínima de 16° y una máxima de 32°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. No hay precipitaciones.