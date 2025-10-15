#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo este miércoles en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 15º y la máxima sería de 32°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no se esperan precipitaciones durante la jornada.

 9:17
Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 15° y la máxima sería de 32º, bajando a 25° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 69%, la presión de 1009.8 hPa, viento este a 13 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El jueves espera una mínima de 18° y una máxima de 33°. Se mantendrá el cielo mayormente cubierto a lo largo de toda la jornada, con leve probabilidad de lluvias.
  • Luego, el viernes tendrá una mínima de 18° y una máxima de 26°. La jornada se presenta con cielo mayormente nublado a lo largo de todo el día, con chances de tormentas fuertes en la tarde - noche.
  • Finalmente, el sábado se espera cielo algo nublado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 12° y la máxima de 26°.
CLIMA EXTENDIDO

