Qué dice el pronóstico del tiempo este miércoles en la ciudad de Santa Fe

Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
La temperatura mínima fue de 15º y la máxima sería de 32°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no se esperan precipitaciones durante la jornada.
En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 15° y la máxima sería de 32º, bajando a 25° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 69%, la presión de 1009.8 hPa, viento este a 13 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.
Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.
