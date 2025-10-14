ASOEM reunió a sus delegados para definir parámetros salariales y avanzar en la negociación paritaria

Esta mañana, la Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados de la ASOEM se reunieron para evaluar el contexto actual del sector municipal-comunal y definir los lineamientos en vista de la inminente negociación paritaria con el Ejecutivo capitalino. El encuentro, que se llevó a cabo en un clima de diálogo y reflexión, tuvo como objetivo principal preparar las bases de la discusión salarial para el último trimestre del año.
El secretario General Juan R. Medina informó que los integrantes paritarios se reunirán en breve para cerrar el acuerdo integral. En relación a la cuestión salarial, anticipó que el incremento deberá estar en sintonía con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide y proyecta el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).
“Nuestra idea es cobrar el aumento con el sueldo de octubre porque, en el contexto económico actual, cuanto más demoras en cobrar, menor valor tiene el salario. Queremos recuperar el poder adquisitivo tanto de los trabajadores en actividad como de nuestros compañeros jubilados”, expresó.
La moción aprobada por la unanimidad de los delegados incluyó la inmediata resolución del incremento de las asignaciones familiares conforme a los parámetros definidos en la última actualización de la ordenanza local.
El secretario General, Juan R. Medina.
Tecnología en manos municipales
En la reunión también se abordaron otros temas claves para el futuro de los trabajadores santafesinos. Uno de los principales fue la modernización del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) y de la Red Semafórica, un proyecto que fue resignificado “con los municipales adentro”.
Tras un mes de intensa labor entre el sindicato y los directores de Licencia de Conducir y Control de Estacionamiento Medido, Semaforización y Fuentes, Obras de la Movilidad e Informática se acordó la firma de un acta paritaria donde queda manifiesto que “la empresa privada traerá tecnología, pero nosotros garantizamos que la operatividad del sistema y el control seguirán en manos municipales", afirmó el dirigente.
El acuerdo firmado también establece la compra de insumos, vehículos, señalética y la incorporación del personal necesario para el adecuado funcionamiento de los servicios, consolidando un modelo que privilegia la integración y el fortalecimiento de los trabajadores municipales.
Reforma con responsabilidad compartida
Por último, se trató el tópico Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones, poniendo en valor el trabajo que la ASOEM viene realizando desde hace más de una década para mejorar este sistema previsional. Desde 2008, la incorporación de más de 5.000 trabajadores a planta permanente en el municipio capitalino permitió aumentar significativamente los aportes a la Caja y garantizar su sustentabilidad.
“Los procesos macroeconómicos argentinos dejan claro que ese gran trabajo no fue suficiente, por eso hoy es necesaria una reforma donde los trabajadores vamos a hacer nuestro aporte y los ejecutivos harán los aportes que correspondan, pero de ninguna manera los trabajadores, jubilados y pensionados afrontarán los desfasajes que producen la gestiones gubernamentales”, aseguró el titular de la entidad sindical.
La reunión concluyó con el firme compromiso de la ASOEM de continuar defendiendo los derechos de los compañeros municipales-comunales, tanto en el plano salarial como en la protección de sus condiciones laborales y previsionales.
