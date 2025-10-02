ASOEM Mutual incrementa su patrimonio con la compra de dos lotes en el microcentro santafesino
La entidad consolida su capacidad de brindar nuevos espacios y servicios, beneficiando a afiliados, jubilados y vecinos de la ciudad y la región.
El proyecto de ampliación que incluirá farmacia, consultorios y cochera.
En el marco de la Asamblea Extraordinaria, la unanimidad de socios y socias de ASOEM Mutual presentes, aprobó la adquisición de dos lotes que se encuentran ubicados en calle Salta 3039 y 3041 de la ciudad de Santa Fe. La histórica jornada se llevó a cabo, en Urquiza 1954 y contó con la participación tanto del Consejo Directivo como de trabajadores y trabajadoras de la entidad.
El presidente de la ASOEM Mutual, Juan R. Medina, puntualizó que la compra de estos terrenos tiene que ver con una optimización del edificio adquirido recientemente por el sindicato en el microcentro de la ciudad (4 de enero 2165). En este nuevo dominio se planifica la instalación de lafarmacia mutual, consultorios y cocheras.
Además, el dirigente rememoró los comienzos de la dirigencia en la administración de la institución: “Años atrás, contábamos las moneditas para pagar los sueldos y estaban a punto de cerrar la mutual tal como pasó con el sindicato, allá por el 2005. Desde que la Lista Amarilla comenzó a gestionar -en el 2019- hemos aumentado exponencialmente el patrimonio de la mutual”.
Medina, durante la Asamblea Extraordinaria donde se aprobó la compra de los lotes.
“Esto es una administración seria. Si seguimos laburando entre todos y todas -dentro de unos años- vamos a tener un Sistema Integral que va a ser para los afiliados, para los asociados, para el grupo familiar, pero también para la ciudadanía, porque tenemos la obligación de ayudar a los que menos tienen”, finalizó Medina.
Crecimiento
El inmueble cuenta con una superficie de 408 metros cuadrados y linda con la sede sindical ubicada en 4 de Enero 2165, conformando un total de 1.273 metros cuadrados de patrimonio institucional de ASOEM -Sindicato y Mutual-.
Trabajadores y socios presentes en la histórica jornada de la Asamblea Extraordinaria.
La operación, que representa una inversión total de 200.000 dólares, se llevará adelante en efectivo con fondos propios de la mutual; un paso fundamental que reafirma la solidez de la institución y su capacidad de proyectar un crecimiento sustentable.
La compra de este inmueble no solo fortalece el patrimonio de la ASOEM Mutual, sino que habilita nuevas posibilidades para expandir servicios y beneficios destinados a trabajadores, jubilados y pensionados de Santa Fe, Recreo, San José del Rincón, Monte Vera, Arroyo Leyes, Candioti y Arroyo Aguiar.
Esta ampliación impacta también en la comunidad santafesina en general, ya que la reciente reforma estatutaria permitirá la asociación de todas las personas mayores de 18 años interesadas en formar parte de la entidad.
