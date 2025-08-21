ASOEM integrará una comisión especial para el análisis del régimen provisional del personal municipal

En el marco de la Resolución N° 595 emitida por el Departamento Ejecutivo de la ciudad de Santa Fe, la ASOEM ha sido convocada para integrar una Comisión Especial destinada al estudio y análisis del régimen previsional del personal municipal.
Dicha disposición responde a la necesidad urgente de abordar cuestiones vinculadas a la sostenibilidad del sistema previsional, conforme a los balances mensuales del año 2025 y el informe actuarial elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL.
Sus objetivos serán evaluar el marco normativo vigente y su aplicación práctica, proponer reformas o adecuaciones y emitir un dictamen técnico que oriente las decisiones futuras.
El espacio creado para el análisis, intercambio técnico y elaboración de propuestas estará conformado por representantes de la ASOEM, el Departamento Ejecutivo Municipal de Santa Fe, el Honorable Concejo Municipal de Santa Fe, la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe y el Centro de Jubilados y Pensionados Municipales de Santa Fe.
La ASOEM considera fundamental su participación en esta Comisión, ya que es una oportunidad clave para garantizar que las decisiones que se tomen en relación al régimen previsional representen de manera justa los intereses de los compañeros municipales y comunales, tanto activos como jubilados.
En este sentido, se destacan las propuestas y las mejoras constantes conseguidas mediante la acción sindical buscando siempre actualizar, perfeccionar y armonizar el sistema, con el fin de fortalecer su sostenibilidad y asegurar un beneficio digno para quienes contribuyen con su trabajo al funcionamiento de la ciudad.
La Comisión tendrá un plazo de sesenta días para elevar un informe y sus propuestas al Departamento Ejecutivo Municipal. Durante este período, se convocará a asesores especialistas en derecho provisional y finanzas públicas, quienes brindarán su experiencia para enriquecer tanto el análisis como las recomendaciones.
ASOEM reafirma su compromiso con la defensa de los derechos y reitera su disposición a colaborar activamente en todos los aspectos que favorezcan la mejora del régimen previsional, consolidando así un sistema más justo y equitativo para todos los trabajadores municipales y comunales.
