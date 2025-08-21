Ciudad de Santa Fe

ASOEM integrará una comisión especial para el análisis del régimen provisional del personal municipal

Dicha disposición responde a la necesidad urgente de abordar cuestiones vinculadas a la sostenibilidad del sistema previsional, conforme a los balances mensuales del año 2025 y el informe actuarial elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL.