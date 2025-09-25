Respaldando la gestión sindical

1300 afiliados a la ASOEM aprobaron un nuevo balance superavitario

La asamblea ordinaria reflejó un fuerte acompañamiento a la conducción gremial, que sumó un nuevo resultado positivo en su gestión, avanzó con la adquisición de un inmueble estratégico y reafirmó el compromiso de fortalecer el patrimonio colectivo.