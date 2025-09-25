1300 afiliados a la ASOEM aprobaron un nuevo balance superavitario
La asamblea ordinaria reflejó un fuerte acompañamiento a la conducción gremial, que sumó un nuevo resultado positivo en su gestión, avanzó con la adquisición de un inmueble estratégico y reafirmó el compromiso de fortalecer el patrimonio colectivo.
Afiliados colmaron el SUM de la sede sindical en una jornada de unidad y respaldo gremial.
17:21
ASOEM llevó adelante la Asamblea Ordinaria en la que los afiliados analizaron la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 2024. Durante este miércoles, aprobaron por unanimidad el décimo noveno superávit financiero consecutivo en el marco de la gestión de la Agrupación 19 de Agosto, quealcanzó un 22,60% a valores históricos.
Este resultado consolida una línea de trabajo basada en la transparencia, la administración responsable y la defensa de los intereses colectivos de los trabajadores municipales y comunales.
Juan R. Medina destacó la autonomía y transparencia de la gestión sindical.
1300 afiliados colmaron el SUM de la Sede Sindical, generando un clima de celebración y unidad, donde cada aplauso no era solo una aprobación del informe de gestión -explicado punto por punto por el secretario General de la ASOEM Juan R. Medina– sino la legitimación de cada lucha y conquista.
Los compañeros también brindaron su respaldo a la compra del inmueble ubicado en calle 4 de Enero 2165 (Santa Fe), por un valor total de U$S 640.000; decisión estratégica que fortalece el patrimonio sindical y proyecta nuevas oportunidades para la organización. Ese momento fue recibido con euforia reflejando el orgullo de pertenecer a un sindicato que ha demostrado, con hechos concretos, su capacidad para cuidar y hacer crecer el patrimonio colectivo.
La conducción presentó punto por punto el balance económico del ejercicio 2024.
“ASOEM tuvo un superávit de 835 millones de pesos en el año 2024, lo que equivalía a 800.000 dólares de ese momento. En un contexto hiper neoliberal, ASOEM tiene espalda para bancar las situaciones que se nos presentan a los trabajadores que somos el sector más afectado por estas políticas”, aseveró el dirigente.
Durante su discurso, Medina aseguró:“hace 19 años que presentamos balances superavitarios, iniciamos un proceso de recuperación del sindicato que estaba en bancarrota. Y lo pudimos levantar gracias a los trabajadores y trabajadoras que confiaron en esta conducción gremial. Difícilmente exista un sindicato que le explique a los afiliados qué hace con la plata que aportan. Nosotros tenemos esta forma de hacerlo. Hemos construido autonomía, tomamos nuestras propias decisiones sin influencia de ningún partido político. Y también la autarquía para administrar nuestros propios fondos”.
El anuncio de la compra del inmueble en calle 4 de Enero generó euforia entre los presentes.
La conducción de ASOEM reafirma que cada paso dado responde a un mismo horizonte: mejorar la calidad de vida de los trabajadoros municipales y seguir construyendo un sindicato democrático, sólido y con futuro.
Inusual suceso
ASOEM transmite tranquilidad a los compañeros ya que las ocho personas trasladadas al Hospital Cullen fueron dadas de alta este mediodía y se encuentran en buen estado de salud.
Es importante remarcar que fueron activados todos los protocolos sanitarios y de seguridad. La entidad sindical continúa investigando el origen del suceso y de la sustancia que afectó a un pequeño grupo de municipales que participaban de la multitudinaria Asamblea Ordinaria.
