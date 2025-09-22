El asueto en conmemoración del Día de los Trabajadores Municipales ya tiene fuerza de ordenanza en Santa Fe
La institucionalización del asueto municipal en Santa Fe subraya la relevancia del trabajo conjunto entre gremios, concejo y comunidad en el ámbito local.
El Día del Trabajador y la Trabajadora Municipal será cada primer viernes de noviembre
El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó el pasado jueves la modificación de la Ordenanza N°8.795 para instituir cada primer viernes de noviembre como el Día del Trabajador y la Trabajadora Municipal, en respuesta al pedido impulsado por la ASOEM. De esta manera, el asueto de la administración pública local para conmemorar dicha fecha queda plasmado en el artículo 3° de la norma.
La histórica sesión estuvo encabezada por la presidenta del Concejo, Adriana Molina, y contó con la participación del secretario general de la ASOEM, Juan R. Medina; acompañado por demás integrantes de la Comisión Directiva.
Con esta medida, la conmemoración deja de ser un acuerdo paritario para transformarse en una norma municipal, lo que fue valorado por Medina como el corolario de un proceso político y social de gran relevancia institucional: “creo que hoy se ha cerrado un círculo virtuoso donde interactuaron todos los sectores de la sociedad, todos los sectores que tienen el poder. También el poder de la gente, porque como siempre decimos: nosotros somos la gente. Y la articulación con los diferentes actores políticos de la ciudad de Santa Fe, utilizando herramientas de esta república que tenemos y que ojalá sigamos fortaleciendo”.
Reconocimiento al colectivo municipal
La jornada se vivió como una verdadera fiesta. En una clara muestra de orgullo colectivo y pertenencia, los trabajadores acompañaron el acto con entusiasmo, color y alegría; llenando de banderas, bombos y aplausos las gradas y la explanada del Concejo Municipal.
En ese contexto, Medina recordó que esta conquista tiene su origen en 2008 cuando, en el marco de una paritaria local, la ASOEM impulsó que el primer viernes de noviembre sea día no laborable para los municipales de la ciudad de Santa Fe y de todas las localidades que se encuentran bajo su representación sindical. “Hasta hoy la normativa era una paritaria local. Hoy es una ordenanza en el municipio de la ciudad de Santa Fe”, subrayó el dirigente.
Un paso histórico
La presidenta del Cuerpo Legislativo agradeció el acompañamiento de los trabajadores y destacó: “siempre tratamos de hacer lo mejor para los trabajadores y para la ciudad”. Seguidamente, el concejal Carlos Suárez tomó la palabra: “la paritaria es un ámbito que se reitera y no está exento de que, en algún momento, por las razones que fueran, no se concrete. Entonces, la articulación del gremio con el ejecutivo y la posterior incorporación del Concejo son claves a los fines de avanzar con la sanción de esta normativa”.
La institucionalización del primer viernes de noviembre como Día de los Trabajadores Municipales, junto con la declaración de asueto, marca un nuevo capítulo en la historia del movimiento municipal. El asueto oficial no es únicamente un día de descanso: es, sobre todo, un símbolo de reconocimiento, de memoria y de pertenencia para todo el colectivo municipal.
El dirigente sindical enfatizó: “esto refuerza la identidad de los trabajadores que estamos nucleados en la ASOEM porque dejamos atrás una normativa nacional y provincial para generar nuestra propia normativa local; dejando en claro la autonomía, la autarquía y la independencia de la organización que contiene a los laburantes”.
Desde la ASOEM se destaca la aprobación como una conquista que trasciende lo sindical: es la reafirmación del valor político y social de los trabajadores municipales, quienes con su esfuerzo sostienen los servicios públicos, construyen comunidad y mantienen en pie al Estado local.
