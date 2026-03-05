Jornada de jueves inestable en la ciudad de Santa Fe
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves una jornada mayormente nublada en la ciudad de Santa Fe, con probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán cálidas y el viento irá rotando hacia el sudeste con algunas ráfagas hacia la noche.
La jornada de este jueves 5 de marzo comenzó en la ciudad de Santa Fe con cielo despejado y una temperatura de 20,6°C, según los registros actualizados a las 6 de la mañana. La humedad es elevada, con 91%, mientras que el viento sopla desde el sur a 13 km/h y la visibilidad alcanza los 12 kilómetros.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada tendrá condiciones cambiantes a lo largo del día. Durante la mañana el cielo estará nublado, con una temperatura cercana a los 23°C y baja probabilidad de precipitaciones.
Foto: Fernando Nicola
Hacia la tarde, cuando se espera la temperatura máxima de 31°C, podrían registrarse lluvias aisladas, con probabilidades que oscilan entre 10% y 40%. En ese período el viento soplará del este entre 13 y 22 km/h.
Por la noche, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura descenderá nuevamente hasta los 23°C. El viento rotará hacia el sudeste, con velocidades similares y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
En cuanto al ciclo solar, el amanecer fue a las 6:56 y el atardecer está previsto para las 19:33.