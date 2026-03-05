Pronóstico

Jornada de jueves inestable en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves una jornada mayormente nublada en la ciudad de Santa Fe, con probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán cálidas y el viento irá rotando hacia el sudeste con algunas ráfagas hacia la noche.