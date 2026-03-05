#HOY:

Jornada de jueves inestable en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves una jornada mayormente nublada en la ciudad de Santa Fe, con probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán cálidas y el viento irá rotando hacia el sudeste con algunas ráfagas hacia la noche.

La jornada de este jueves 5 de marzo comenzó en la ciudad de Santa Fe con cielo despejado y una temperatura de 20,6°C, según los registros actualizados a las 6 de la mañana. La humedad es elevada, con 91%, mientras que el viento sopla desde el sur a 13 km/h y la visibilidad alcanza los 12 kilómetros.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada tendrá condiciones cambiantes a lo largo del día. Durante la mañana el cielo estará nublado, con una temperatura cercana a los 23°C y baja probabilidad de precipitaciones.

La capital santafesina y el río, en una postal del drone de El Litoral. Foto: Fernando NicolaFoto: Fernando Nicola

Hacia la tarde, cuando se espera la temperatura máxima de 31°C, podrían registrarse lluvias aisladas, con probabilidades que oscilan entre 10% y 40%. En ese período el viento soplará del este entre 13 y 22 km/h.

Por la noche, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura descenderá nuevamente hasta los 23°C. El viento rotará hacia el sudeste, con velocidades similares y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

En cuanto al ciclo solar, el amanecer fue a las 6:56 y el atardecer está previsto para las 19:33.

Pronóstico extendido

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa días con nubosidad variable y temperaturas templadas a cálidas durante el fin de semana.

Viernes: mínima de 18°C y máxima de 25°C, con condiciones algo más templadas respecto al jueves.

Sábado: mínima de 20°C y máxima de 27°C, con tiempo estable y temperaturas moderadas.

Domingo: mínima de 19°C y máxima de 29°C, con ambiente nuevamente más cálido.

CLIMA EXTENDIDO
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad
Servicio Meteorológico Nacional

