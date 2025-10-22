Qué dice el pronóstico del tiempo este miércoles en la ciudad de Santa Fe

21 OCT | 🌬️ El avance de un frente frío provoca inestabilidad en la franja central



⛈️ Ya se registran algunas lluvias y tormentas en el este de La Pampa y sur de Bs As. Rige alerta de nivel amarillo hasta la madrugada del miércoles inclusive



Más info en https://t.co/GRjfngGukd pic.twitter.com/7IJAiYPGGK