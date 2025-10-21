Cardiopatías congénitas: especialistas se reúnen en Santa Fe para debatir avances y desafíos

La Fundación Cardiopatías Congénitas celebrará una nueva instancia de encuentro profesional en Santa Fe el próximo jueves 30 de octubre en el Hotel Intertower, en el marco de sus 15 años de trayectoria.
El encuentro convocará a médicos e investigadores para intercambiar conocimientos, compartir experiencias y fortalecer el abordaje integral de esta condición desde una perspectiva científica y humana.
La actividad, titulada Jornadas en "Clave C", busca unir ciencia, corazón y conciencia social, y se presenta como una propuesta abierta y gratuita para profesionales de la salud vinculados con la atención de personas con cardiopatías congénitas.
“Dentro de nuestros eventos para conmemorar nuestros 15 años, de mucho trabajo, pero también de mucho crecimiento en la provincia y en la ciudad, decidimos hacer una jornada especial que es una de las muchas que vamos a realizar”, explicó Érica Bode, referente de la Fundación.
La jornada se extenderá durante toda la tarde y contará con la participación de especialistas invitados de distintos puntos del país. “Vienen profesionales de Buenos Aires a hablar de genética, de lo último que se está discutiendo en ese campo. Los asistentes van a poder interactuar con ellos y participar de una mesa redonda de adolescentes que tienen cardiopatías”, destacó Bode.
Además, la referente anticipó que el evento no solo tendrá un enfoque médico, sino también reflexivo y humano. “Va a estar muy interesante, pero a su vez también es filosófica. Esperamos que realmente sientan lo que es vivir, convivir y transitar una cardiopatía congénita”, expresó.
En este sentido, subrayó la importancia del acompañamiento emocional y familiar en cada etapa de la enfermedad. “Depende mucho cómo se transitó el proceso, cómo fue acompañada la familia, cómo se siente ese adolescente que a veces se encuentra con esa cicatriz que atraviesa su pecho. Mucho tiene que ver con cómo fue sanando”, reflexionó.
Uno de los ejes centrales de la jornada será la detección prenatal. “Dentro de este viaje al interior de las cardiopatías está lo que es el prenatal, que es fundamental. Ahí arranca la cardiopatía y, por ende, lo mejor y lo que realmente hace la diferencia es la detección prenatal”, explicó Bode.
La representante de la fundación destacó los avances logrados en el vínculo entre las familias y los equipos médicos: “Si hacemos un barrido de nuestra historia, realmente ha cambiado muchísimo la mirada del profesional. Cada vez nos acompañan más, están más con nosotros, sienten que nosotros estamos para apoyar a esa familia desde el lado humano, desde lo que hemos vivido”.
La inscripción al encuentro se realiza a través del Instagram de la Fundación Cardiopatías Congénitas, donde se encuentra disponible el enlace correspondiente. “El número que tenemos es muy bueno; es un cupo limitado, así que invitamos a inscribirse cuanto antes”, señaló.
Bode también informó sobre el progreso de las obras que la Fundación impulsa dentro del Hospital de Niños Orlando Alassia. “Creemos que en poco tiempo ya todo lo que es la sala del angiógrafo y la sala del refugio, que va a contener a los papás cuando sus hijos estén en cirugía, va a estar terminada. Vamos a poder inaugurar todo”, afirmó.
“Es algo que nos llena de orgullo y es fruto de un trabajo muy fuerte. Ya estamos en la tercera etapa, y creemos que en la cuarta, que se daría entre los últimos meses del año o a comienzos del próximo, ya estaría culminado”, adelantó.
Con esta jornada, la Fundación renueva su compromiso con la formación profesional y el acompañamiento integral a las familias que atraviesan el desafío de una cardiopatía congénita, combinando conocimiento médico, empatía y compromiso social.
