Lunes con pronóstico de lluvia en la ciudad de Santa Fe

27 DIC | 🥵 Se termina el año con días muy calurosos



🌡️ En el centro y norte del país se prevén temperaturas superiores a 35 °C



⚠️ En algunos sectores, los valores podrían alcanzar los 39 °C en los próximos días.



Más info 👉 https://t.co/HR4LGtOKTn pic.twitter.com/8k4PRMeRpM