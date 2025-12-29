#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Clima

Lunes con pronóstico de lluvia en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 19º y la máxima sería de 34°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que no hay grandes chances de precipitaciones en la jornada.

Continúa la inestabilidad en la capital santafesina. Crédito: Mauricio GarínContinúa la inestabilidad en la capital santafesina. Crédito: Mauricio Garín
Seguinos en
Por: 

Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Mirá tambiénSanta Fe liberó a Ricardito, el yacaré rehabilitado tras más de una década fuera de su hábitat

En base al último pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de precipitaciones en la mañana con valores menores al 10%. Por la tarde se esperan tormentas aisladas con porcentajes de entre 10% y 40%.

Continúa la inestabilidad en la capital santafesina. Crédito: Mauricio GarínContinúa la inestabilidad en la capital santafesina. Crédito: Mauricio Garín

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 19° y la máxima sería de 34º, bajando a 28° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 96%, la presión de 1008.5 hPa, viento oeste a 8 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta amarillo por tormentas fuertes o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El martes tendrá una mínima de 20° y una máxima de 35°. Se espera cielo mayormente cubierto a lo largo de toda la jornada.
  • Para el miércoles se mantendría el cielo mayormente despejado a lo largo de todo el día. La mínima será de 22º y una máxima de 37º.
  • Finalmente, el jueves cielo parcialmente cubierto durante toda la jornada. La mínima será de 22º y una máxima de 35º.
CLIMA EXTENDIDO
Seguinos en
#TEMAS:
Clima en Santa Fe
Servicio Meteorológico Nacional
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro