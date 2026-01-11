Qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo en Santa Fe

Santa Fe tendrá un domingo fresco, con temperaturas agradables y cielos despejados. Los vientos se sumarán a la jornada para alivianar un poco el calor del verano.
Tras una semana que pasó por todos los climas, conoce las temperaturas en la ciudad para este domingo.
La temperatura actual, registrada a las 6 de la mañana, marca 15.5°C, con una humedad del 100% y vientos del Noroeste con intensidades de 12 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).
El día arrancó con una mínima de 14°C y el termómetro alcanzaría los 32°C durante la tarde.
Los vientos, del oeste especialmente, oscilarán entre los 7-12 km/h.
Mañana: El cielo permanecerá ligeramente nublado, con temperaturas cercanas a los 23°C y vientos del oeste a 7-12 km/h. Sin probabilidades de lluvias-tormentas.
Tarde: La máxima del día llegará a 32°C y estará acompañada de un cielo despejado. Los vientos del oeste, con intensidades de 7-12 km/h. Sin probabilidades de lluvias-tormentas.
Noche: La temperatura descenderá a 23°C, y los vientos del noroeste tendrán intensidades de 7-12 km/h. Sin probabilidades de lluvias-tormentas.
El lunes tendrá una mínima de 22° y una máxima de 33°. Estará despejado la mayor parte del día. No hay precipitaciones.
El martes tendrá una mínima de 20° y una máxima de 32°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. No hay precipitaciones.