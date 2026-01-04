Qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo en Santa Fe

Santa Fe tendrá un domingo fresco, con temperaturas agradables y cielos despejados. Los vientos se sumarán a la jornada para alivianar un poco el calor del verano.
Tras una semana que pasó por todos los climas, conoce las temperaturas en la ciudad para este domingo.
Santa Fe tendrá un domingo fresco, con temperaturas agradables y cielos despejados. Los vientos se sumarán a la jornada para alivianar un poco el calor del verano.
La temperatura actual, registrada a las 7 de la mañana, marca 10.4°C, con una humedad del 88% y vientos del este con intensidades de 6 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).
El día arrancó con una mínima de 13°C y el termómetro alcanzaría los 28°C durante la tarde.
Los vientos, del este especialmente, oscilarán entre los 13-22 y 7-12 km/h, dependiendo del horario.
Mañana: El cielo permanecerá ligeramente nublado, con temperaturas cercanas a los 15°C y vientos del este a 7-12 km/h. Sin probabilidades de lluvias-tormentas.
Tarde: La máxima del día llegará a 28°C y estará acompañada de un cielo ligeramente nublado. Los vientos del este, con intensidades de 7-12 km/h. Sin probabilidades de lluvias-tormentas.
Noche: La temperatura descenderá a 24°C, y los vientos del este tendrán intensidades de 13-22 km/h. Sin probabilidades de lluvias-tormentas.
El lunes tendrá una mínima de 19° y una máxima de 30°. Estará despejado la mayor parte del día. No hay precipitaciones.
El martes tendrá una mínima de 20° y una máxima de 32°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. No hay precipitaciones.