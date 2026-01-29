#HOY:

Jueves con calor y cielo algo nublado en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe tendrá una jornada con buenas condiciones del tiempo, cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones a lo largo del día.

Imagen ilustrativa. Crédito: Malena RodríguezImagen ilustrativa. Crédito: Malena Rodríguez
Durante la mañana, el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura cercana a los 25°C y vientos leves del sector sudeste, entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde, se espera cielo parcialmente nublado, con un marcado ascenso térmico que llevará la máxima hasta los 33°C.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables, con cielo parcialmente nublado y una temperatura que descenderá a unos 26°C.

La humedad continuará elevada y el viento rotará levemente hacia el sur y este, siempre con intensidad leve. La visibilidad será buena.

Sábado caluroso en Santa Fe, sin probabilidad de precipitaciones. Crédito: Flavio Raina.Imágen ilustrativa Crédito: Flavio Raina.

Pronóstico extendido:

Viernes:

Jornada muy calurosa, con cielo parcialmente nublado.

Mínima: 23°C | Máxima: 34°C.

Sin lluvias previstas.

Sábado:

Continuará el tiempo estable, con cielo algo a parcialmente nublado.

Mínima: 24°C | Máxima: 32°C.

Leve alivio térmico respecto de los días previos.

Domingo

El calor volverá a intensificarse, con cielo parcialmente nublado y ambiente pesado.

Mínima: 21°C | Máxima: 33°C.

Por el momento, no se esperan precipitaciones.

CLIMA EXTENDIDO
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad
Servicio Meteorológico Nacional

