Jueves con calor y cielo algo nublado en la ciudad de Santa Fe

Durante la mañana, el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura cercana a los 25°C y vientos leves del sector sudeste, entre 7 y 12 km/h.
La ciudad de Santa Fe tendrá una jornada con buenas condiciones del tiempo, cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones a lo largo del día.
Por la tarde, se espera cielo parcialmente nublado, con un marcado ascenso térmico que llevará la máxima hasta los 33°C.
Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables, con cielo parcialmente nublado y una temperatura que descenderá a unos 26°C.
La humedad continuará elevada y el viento rotará levemente hacia el sur y este, siempre con intensidad leve. La visibilidad será buena.
Viernes:
Jornada muy calurosa, con cielo parcialmente nublado.
Mínima: 23°C | Máxima: 34°C.
Sin lluvias previstas.
Sábado:
Continuará el tiempo estable, con cielo algo a parcialmente nublado.
Mínima: 24°C | Máxima: 32°C.
Leve alivio térmico respecto de los días previos.
Domingo
El calor volverá a intensificarse, con cielo parcialmente nublado y ambiente pesado.
Mínima: 21°C | Máxima: 33°C.
Por el momento, no se esperan precipitaciones.