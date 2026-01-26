Inscripciones abiertas para el Programa Primer Exportador 2026 en la ciudad de Santa Fe
La Municipalidad de la capital santafesina, junto a la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior (ACICE), informan que están abiertas las inscripciones para la segunda edición del formato.
Imagen ilustrativa. Puerto de la ciudad de Santa Fe. Crédito: Fernando Nicola
Desde la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior (ACICE) de la ciudad de Santa Fe se invita a participar de esta iniciativa pensada para PyMEs que buscan dar sus primeros pasos en el comercio exterior y comenzar el proceso de internacionalización de sus productos o servicios.
El programa impulsado por el intendente Juan Pablo Poletti, se desarrollará de manera presencial, a lo largo de cinco encuentros, en los que entidades públicas y privadas brindarán capacitaciones especializadas sobre los principales aspectos financieros, logísticos, legales y estratégicos del comercio internacional, con un enfoque práctico y aplicado a la realidad empresarial.
El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti. Crédito: Flavio Raina
La participación es totalmente gratuita. Las empresas que completen el programa serán evaluadas para integrar el Programa Santa Fe In Company, impulsado por el Gobierno Provincial, y podrán acceder a la posibilidad de participar en misiones comerciales internacionales.
Las inscripciones se realizan de manera gratuita, en el siguiente link.
Los interesados pueden requerir información al área de Comercio Exterior, E-mail: [email protected]
Cabe acotar que las capacitaciones son presenciales y el inicio de las mismas será a partir del 12 de marzo, en el Salón de Eventos del Puerto de Santa Fe (Avenida de Circunvalación 1389).
Imagen ilustrativa. Crédito: Municipalidad de Santa Fe
La ACICE propone para este año, un plan de internacionalización de pequeñas y medianas empresas santafesinas bajo el nombre de “Programa Primer Exportador”, cuyos lineamientos son los siguientes:
Objetivos del programa
Contribuir con el desarrollo y la profesionalización del sector productivo de la ciudad de Santa Fe y sus alrededores.
Lograr la inserción internacional de las PyMEs, al ser este también uno de los objetivos centrales de ACICE según la ordenanza que la constituye.
Promover la asociatividad de las empresas, la creación de sinergias productivas y la articulación público-privada para el logro de estos objetivos.
Brindar una herramienta estratégica y gratuita para todos los participantes.
Público objetivo
Pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Santa Fe y su región que, teniendo las condiciones y capacidades para hacerlo, aún no hayan logrado realizar su primera exportación o lo hayan hecho de forma esporádica y no sostenida en el tiempo. Los sujetos deben estar interesados en participar en el programa de principio a fin, demostrando compromiso y decisión.
Etapas
Apertura de inscripciones y selección de los participantes
En esta etapa, proyectada para iniciarse a mediados del mes de febrero de 2026, ACICE habilitará oficialmente las inscripciones para todas las empresas de la región interesadas en participar del programa y realizará una selección final de los participantes según criterios internos de idoneidad.
A los participantes se les presentarán los detalles, plazos, horarios y condiciones específicas del programa, a la vez que se realizará un diagnóstico de la situación actual de la empresa.
Capacitaciones presenciales y virtuales
A partir de este punto, el Programa Primer Exportador se constituirá de 5 capacitaciones en aspectos útiles para el comercio exterior y el mercado de exportaciones. Se abordarán progresivamente matices centrales de la actividad, como documentación, logística, financiación y planeamiento estratégico.
Las mismas son:
Agentes de transporte aduanero – Exporta Simple y herramientas en logística marítima y aérea. – Jueves 12 de marzo.
Consultor de comercio exterior y despacho aduanero – Aspectos clave de despacho, trámites y normativa aduanera. – Jueves 19 de marzo.
Entidad bancaria – Opciones de financiamiento, líneas de crédito y servicios para exportadores. – Jueves 26 de marzo.
Normas y regulaciones del BCRA – Régimen informativo, obligaciones, instrumentos bancarios – Miércoles 1 de abril, modalidad virtual.
Agencia Santafesina de inversión y comercio internacional – Herramientas de apoyo, programas de internacionalización y asistencia técnica. – Jueves 9 de abril.
Participación en Programa In Company
Una vez finalizado el período de capacitaciones, las empresas que hayan asistido a estas y hayan completado efectivamente todos los pasos iniciales del programa calificarán para participar en el programa Santa Fe In Company, a cargo de la Agencia Santa Fe Global.
El programa In Company pone a disposición de cada Pyme un profesional calificado (asesor técnico) para formular y ejecutar un plan de negocios internacional a su medida, formular un plan de inversión individual y acompañarla en la búsqueda del financiamiento o socios y a la búsqueda de contrapartes en el mundo. ACICE estará presente en todas las etapas de este proceso, acompañando personalmente a las empresas participantes.
Participación en ferias internacionales
Como objetivo final, ACICE se compromete a encontrar ferias internacionales, rondas de negocios y misiones al extranjero idóneas para las empresas participantes con el objetivo de materializar los conocimientos y prácticas incorporadas a lo largo del programa, poniendo en práctica todo el asesoramiento recibido. Además, se acompañará a la empresa hacia su destino con el fin de brindar el máximo acompañamiento y apoyo in situ posible, teniendo en mente la concreción de lazos comerciales fructíferos.