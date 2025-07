Especialista en educación

Pablo Mainer, el concejal de Santa Fe que asumió por 5 meses

El edil del bloque oficialista reemplazó a Leandro González, quien renunció para presidir el Ente del Puerto. Tiene un perfil educativo y de gestión. Y fundó una ONG contra el bullying. "Me tomó por sorpresa", dijo Mainer, "la verdad que no me lo esperaba".