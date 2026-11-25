Cultura santafesina

El Concejo Municipal entregó distinciones a referentes de la cumbia local

El acto, impulsado por la concejala Jorgelina Mudallel bajo el Decreto N.º 1192, premió la trayectoria de figuras como Darío Zanco, Hernán Narváez y Azul Castelló. La ceremonia incluyó además un homenaje a Marcos Camino.