Este martes, en el recinto de sesiones del Concejo Municipal, se llevó adelante la segunda edición del Reconocimiento a Referentes de la Cumbia Santafesina, una iniciativa impulsada por la concejala Jorgelina Mudallel.
El Concejo Municipal entregó distinciones a referentes de la cumbia local
El acto, impulsado por la concejala Jorgelina Mudallel bajo el Decreto N.º 1192, premió la trayectoria de figuras como Darío Zanco, Hernán Narváez y Azul Castelló. La ceremonia incluyó además un homenaje a Marcos Camino.
La distinción, establecida por Decreto N.º 1192, busca homenajear a artistas, músicos, bailarines y referentes que se destacan por su trayectoria y compromiso, y que contribuyen a mantener viva una de las expresiones culturales más representativas de nuestra ciudad.
Al respecto, la concejala Jorgelina Mudallel expresó: “Estoy muy feliz de llevar adelante esta segunda edición del reconocimiento a la cumbia. Yo nací y crecí escuchando y bailando cumbia, y lo que estoy haciendo es traer un poco de mis raíces y de la cultura santafesina al recinto”.
En relación con el artista que distinguió, agregó: “Estoy reconociendo a una persona de la que soy fan. De chica tenía un póster de Grupo Cali en la pared, así que estoy muy emocionada por reconocer a Darío Zanco”.
Por último reflexionó: “La cumbia es nuestra identidad, nuestra cultura y nuestro sentido de pertenencia. Tiene que haber espacios para que toda la cumbia santafesina siga creciendo, porque es una industria que da trabajo y genera turismo”.
Por su parte, Darío Zanco, fundador de Grupo Cali y uno de los homenajeados, manifestó: “Estoy agradecido con la gente del Concejo que nos ha dado este lugar. Es una caricia al alma recibir este reconocimiento. Hace 43 años que trabajo de manera profesional y la cumbia es parte de mi vida”.
Azul Castelló también compartió su emoción: “Estoy muy feliz por este espacio y esta iniciativa. Hace ocho años que estoy en este mundo de la cumbia santafesina y es algo que llevo con mucho orgullo cada vez que salgo de Santa Fe y también del país”.
La cumbia, protagonista de la tarde
La jornada comenzó con una bienvenida musical y la participación de parejas de baile que deleitaron al público en el hall del edificio.
Claudio Sagrera, locutor de FM Cadena Tropical, estuvo a cargo de la conducción del acto, que tuvo un momento especialmente emotivo con un minuto de silencio y la proyección de un video en homenaje a Marcos Camino, fundador de Los Palmeras, recientemente fallecido.
Luego llegó el momento de la entrega de distinciones. El presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile, y el concejal Julián Martínez entregaron su reconocimiento al cantante Hernán Narváez. Por su parte, el concejal Martínez también distinguió a Carlos Pérez, conocido artísticamente como Charly el Cumbiero.
Claudia Maciel y Luis Almada fueron distinguidos por las concejalas Carolina Capovilla, Cecilia Battistutti y Silvina Cian.
El productor musical Claudio Palermo recibió su reconocimiento de manos de la concejala Ana Cantiani.
El cantante Ezequiel, conocido como “El Brujo”, no pudo estar presente, pero sus músicos recibieron la distinción en su nombre, de manos de Ignacio Laurenti.
En tanto, Violeta Quiroz distinguió a Daro Alisiardi, mientras que María Luengo hizo lo propio con Franco Berdat y Juan Mottura, integrantes de “Parte de la Noche”.
El concejal Jorge Fernández reconoció a Azul Castelló junto a la concejala Jorgelina Mudallel.
Finalmente, Jorgelina Mudallel entregó un reconocimiento a Darío Zanco, fundador y creador de Grupo Cali, destacando su trayectoria y su aporte a la música popular santafesina.