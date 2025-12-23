Cian trazó un balance y sostuvo: “Hay una transformación importante en la ciudad”
La concejala destacó el trabajo conjunto dentro del cuerpo legislativo, el impacto de la obra pública impulsada por la Provincia y los principales ejes que marcarán la agenda institucional de los próximos años.
Cian destacó el consenso político tras cambios históricos en el Concejo. Crédito: Flavio Raina.
El Concejo Municipal de Santa Fe avanzó en una serie de cambios que marcarán un antes y un después en su dinámica institucional. En ese contexto, la concejala Silvina Cian se refirió a los objetivos planteados para el 2026, al rol del cuerpo legislativo local y a las transformaciones que atraviesa la ciudad, en sintonía con las políticas provinciales y municipales.
Tras su designación como vicepresidenta primera, Cian destacó el clima de trabajo interno y el acompañamiento de sus pares. “El agradecimiento a todos los pares con esta designación como vicepresidenta primera, acompañándolo a Checho Basile”, expresó, y subrayó que se trata de una continuidad de una gestión iniciada hace dos años.
En ese sentido, remarcó que el Concejo actual refleja pluralidad política y vocación de diálogo. “Es un Concejo conformado por diversas fuerzas, y eso habla del diálogo, del consenso, del acercamiento permanente y del trabajo en comisiones”, afirmó. Según explicó, esa dinámica fortalece el sistema democrático y plantea “desafíos lindos, interesantes, que abrazamos todos los días”.
Cercanía con los vecinos
La concejala puso el acento en el rol del Concejo como espacio de contacto directo con la ciudadanía. “Siempre decimos que es la casa de los vecinos y las vecinas de la ciudad”, señaló, y aseguró que el eje estará puesto en la cercanía, la atención de demandas y el acompañamiento a los reclamos cotidianos.
Según Ciana, el Concejo santafesino cerró un año de reformas y futura. Crédito: Flavio Raina.
De cara al futuro, anticipó que el 2026 estará atravesado por debates clave. “Vendrá sin duda con la carta orgánica y la autonomía municipal”, indicó, aunque reconoció que el proceso podría ser más lento que en otras ciudades. “Es un desafío lindo y es lo que estamos aguardando”, sostuvo, y remarcó que cada concejal llegará con su propia agenda, pero con el acuerdo como punto central.
Obras y transformación urbana
Cian destacó el impacto de la obra pública en Santa Fe y el acompañamiento al gobierno provincial. “Es una ciudad que realmente está transformada en muchos aspectos, fundamentalmente en obras”, afirmó, y mencionó proyectos vinculados al acuerdo capital y a eventos de escala internacional.
Entre ellos, resaltó las obras relacionadas con los Juegos Odesur, el desarrollo del CAR, las intervenciones en el Bulevar Tacca y el nuevo estadio frente al Museo de la Constitución. “Va a ser uno de los más grandes de la capital y va a quedar para diversas disciplinas”, señaló. También mencionó la Villa Olímpica en Esmeralda II.
Además, enumeró otras intervenciones como las obras en avenida JJ Paso,Aristóbulo del Valle y el puente Santa Fe–Santo Tomé. “Hay una transformación importante en la ciudad y esto habla a las claras de un Estado presente, central en la gestión de Maximiliano Pullaro para la obra pública”, afirmó, y aseguró que desde el Concejo se acompaña esa línea de trabajo.
Tránsito y accesibilidad
En el plano legislativo, Cian detalló algunas de las iniciativas impulsadas desde su banca. “Estuvimos trabajando en el ordenamiento del tránsito, en la movilidad y en la accesibilidad”, explicó, y destacó el trabajo conjunto en el programa Diversamente. “Fue sumamente enriquecedor, acercando herramientas a familias con niños, niñas y jóvenes con autismo y otras discapacidades”, señaló.
Calles del macrocentro santafesino donde se propone habilitar estacionamiento en ambas manos.
También se refirió a medidas vinculadas al estacionamiento. “Aprovechar aquellas calles que puedan tener doble estacionamiento ayuda mucho, porque encontrar lugar para estacionar es todo un tema”, afirmó, especialmente en zonas comerciales como Aristóbulo del Valle.
Finalmente, mencionó el avance de obras educativas en el norte de la ciudad, como la escuela Echeverría en barrio El Vergel y el crecimiento del Instituto Superior N° 8 Almirante Brown. “Un Estado que dio prioridad a las obras, al mejoramiento y al confort de los vecinos y vecinas de la ciudad”, concluyó, y aseguró que desde el Concejo continuarán acompañando esas iniciativas.