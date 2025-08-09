Corte total de agua en Santa Fe este domingo por trabajos de mantenimiento

Los vecinos de la ciudad de Santa Fe deberán tomar precauciones este domingo 10 de agosto, ya que Aguas Santafesinas anunció un corte total en el suministro de agua potable desde la medianoche hasta el mediodía.
Aguas Santafesinas interrumpirá el suministro en toda la ciudad durante 12 horas para realizar tareas de limpieza y trabajos preventivos en la planta potabilizadora y la toma de captación sobre el río Santa Fe.
La interrupción responde a tareas de mantenimiento programadas en instalaciones clave del sistema de potabilización.
Desde la empresa explicaron que el corte se extenderá desde las 00:00 hasta las 12:00 del domingo, y afectará a toda la ciudad. Durante ese tiempo, se realizará una limpieza preventiva del canal Sur de agua decantada de la planta potabilizadora Ing. Marc Candioti, ubicada en barrio Candioti.
Además, se aprovechará la interrupción para llevar a cabo otras tareas dentro de la planta y también en la toma Hernández, la estructura de captación de agua cruda ubicada sobre el río Santa Fe.
Aguas Santafesinas solicitó a los usuarios hacer un uso cuidadoso de las reservas domiciliarias durante el corte, y recordó que, una vez finalizados los trabajos, se ejecutará un operativo de purgado de la red en puntos estratégicos para reducir la turbiedad al reanudarse el servicio.
En caso de notar el agua turbia, se aconseja dejar correr el agua unos minutos hasta que recupere su aspecto habitual.
Para reducir las molestias, las tareas fueron programadas un domingo y se previó un operativo especial de asistencia para los principales centros de salud de la ciudad, en caso de ser necesario.
Ante cualquier consulta, se puede contactar al servicio de Atención al Usuario 24 horas por WhatsApp al +54 341 695-0008 o ingresar a la oficina virtual en www.aguassantafesinas.com.ar.
