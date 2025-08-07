#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Clima

Qué dice el pronóstico del tiempo este jueves en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 8º y la máxima sería de 19°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidad de precipitaciones.

Imagen ilustrativa. Crédito: Guillermo Di Salvatore
 9:15
Por: 

Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo ligeramente nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Mirá tambiénSan Cayetano reúne a miles de fieles en su santuario: cortes de calles, horarios y desvíos de colectivos

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día, continuando con el cielo algo cubierto.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 8° y la máxima sería de 19º, bajando a 11° en horas de la noche.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 71%, la presión de 1019.6 hPa, viento sudoeste a 12 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormenta o vientos fuertes en la ciudad de Santa Fe.

Pronóstico extendido

  • El viernes se espera una mínima de 4° y una máxima de 16°. Continuará el cielo algo nublado a lo largo de todo el día, pero sin precipitaciones.
  • Luego, el sábado tendrá una mínima de 4° y una máxima de 17°. El cielo seguirá a presentándose algo nublado, pero sin precipitaciones.
  • Finalmente, el domingo se presenta nuevamente con mayormente despejado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 4° y la máxima de 19°.
CLIMA EXTENDIDO

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro