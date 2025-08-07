Qué dice el pronóstico del tiempo este jueves en la ciudad de Santa Fe

📊 Durante este otoño-invierno las temperaturas fueron súper variables, con subas y bajas marcadas mes a mes. Mirá:



🔹 Marzo fue más cálido de lo normal, especialmente en el Litoral y oeste de Bs. As.

🔹 Abril registró 0.7 °C por debajo del promedio

➡️ pic.twitter.com/eQkePwVlrF