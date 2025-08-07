Santa Fe ciudad

San Cayetano reúne a miles de fieles en su santuario: cortes de calles, horarios y desvíos de colectivos

El jueves 7 de agosto se festejará al patrono del pan, la paz y el trabajo. En ese sentido, el municipio dio a conocer dónde se emplazará el escenario en el cual se brindarán las misas, los cambios en la circulación y los recorridos alternativos del transporte público. Las modificaciones serán desde las 6 hasta las 19, aproximadamente.