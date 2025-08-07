San Cayetano reúne a miles de fieles en su santuario: cortes de calles, horarios y desvíos de colectivos
El jueves 7 de agosto se festejará al patrono del pan, la paz y el trabajo. En ese sentido, el municipio dio a conocer dónde se emplazará el escenario en el cual se brindarán las misas, los cambios en la circulación y los recorridos alternativos del transporte público. Las modificaciones serán desde las 6 hasta las 19, aproximadamente.
Como cada 7 de agosto, la capital santafesina se vestirá de fe y devoción para honrar a San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo. Miles de fieles se congregarán en el santuario de la Parroquia San Cayetano, en calle Padre Genesio 1644, para participar de las misas, la tradicional procesión y pedir por un futuro próspero.
La celebración, que se extenderá durante todo el día, contará con un importante operativo de tránsito que incluirá cortes de calles y desvíos de colectivos, por lo que se recomienda a los vecinos tomar precauciones.
Un día de fe ininterrumpido
Bajo el lema "Con San Cayetano, Peregrinos de Esperanza", la jornada estará marcada por una intensa actividad religiosa. El cronograma de misas se extenderá casi sin pausa desde la medianoche hasta la noche, con ceremonias cada dos horas para dar cabida a la gran cantidad de devotos que se espera que se acerquen al santuario.
Los horarios de las misas serán: 00:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 y 21:00 hs.
La celebración, enmarcada en el contexto del "Jubileo 2025", tendrá su punto culminante con la tradicional procesión que se llevará a cabo a partir de las 16:30 hs, junto a Mons. Sergio Fenoy, Arzobispo Metropolitano de Santa Fe.
La imagen del santo recorrerá las calles aledañas al templo, partiendo desde la parroquia hacia Marcial Candioti, girando hacia Risso hasta Sarmiento para luego regresar al escenario principal, donde se realizará una de las misas vespertinas. Esta instancia es de las más emotivas para los fieles, quienes acompañan el recorrido con cánticos y oraciones.
Miles de católicos celebran a San Cayetano, el patrono del pan y el trabajo
En años anteriores, la celebración se ha destacado no solo por la masiva concurrencia, sino también por el espíritu solidario.Los peregrinos suelen llevar ofrendas de alimentos no perecederos y abrigos, que son recolectados por la Pastoral Social de la Arquidiócesis para ser distribuidos entre las personas más necesitadas de la ciudad.
Además, es común ver puestos de ventas de panificados y botellas de agua que luego son bendecidas por los sacerdotes. La atmósfera de la jornada se caracteriza por la esperanza y la gratitud de los devotos que buscan la intercesión del santo en su vida cotidiana.
Operativo de tránsito
Para garantizar el desarrollo ordenado de la jornada y la seguridad de los peatones, la Municipalidad de Santa Fe ha dispuesto un operativo de tránsito especial. El corte principal se realizará en calle Padre Genesio, en su intersección con Alberdi, y se mantendrá inhabilitado desde las 6:00 hasta las 19:00 aproximadamente.
Un escenario se instalará en esta intersección para las misas vespertinas de las 15:00 y las 17:00 hs.
Estos cortes afectarán el recorrido de las siguientes líneas de colectivos, que se verán alteradas a partir de las 6:00 hs:
Línea 10 (ida): de su recorrido habitual por Padre Genesio – Mitre – Alberti – Necochea – Padre Genesio, a su recorrido habitual.
Línea 16 (vuelta): de su recorrido habitual por Padre Genesio – Mitre – Alberti – Necochea – Padre Genesio, a su recorrido habitual.
Se estima que las modificaciones se mantendrán vigentes hasta aproximadamente las 23, cuando finalice el evento y se rehabilite el sector.
