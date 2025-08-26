Qué dice el pronóstico del tiempo de este martes en la ciudad de Santa Fe

🌡️ Semana agradable en gran parte del país



📈 Las Tmáx se mantendrán por encima de los 20 °C. A medida que avancen los días habrá un aumento humedad y la formación de nieblas y neblinas matinales



Más info en 👉 https://t.co/HR4LGtOKTn pic.twitter.com/1wLQ24ecE3