Qué dice el pronóstico del tiempo de este martes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 10º y la máxima sería de 22°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidad de precipitaciones durante el día.

Se sostienen las máximas altas en Santa Fe. Crédito: Flavio Raina
 9:18
Por: 

Este martes es la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúen las condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada, continuando con un sol predominante en el cielo.

Se sostienen las máximas altas en Santa Fe. Crédito: Flavio Raina

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 10° y la máxima sería de 22º, bajando a 15° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 87%, la presión de 1022 hPa, viento noreste en calma y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún tipo de alerta por vientos fuertes o lluvias en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El miércoles espera una mínima de 11° y una máxima de 22°. Con cielo mayormente despejado durante todo el día, sin precipitaciones.
  • Luego, el jueves tendrá una mínima de 10° y una máxima de 21°. El cielo volverá a presentarse con leve presencia de nubes a lo largo de toda la jornada.
  • Finalmente, el viernes regresará a estar con cielo mayormente cubierto durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 12° y la máxima de 25°.
CLIMA EXTENDIDO

