La Esmeralda deja de ser granja y se transforma en el primer Centro de Rescate e Investigación de Fauna del país
El ministro de Ambiente, Enrique Estévez, recorrió las obras junto al diputado Pablo Farías y el equipo técnico del predio. El proyecto, financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo, busca convertir el espacio en un referente nacional en conservación, investigación y educación ambiental.
El ministro Enrique Estévez recorrió las obras junto al diputado Pablo Farías. Foto: Gentileza
El histórico predio de la Granja La Esmeralda, ubicado en el norte de la ciudad de Santa Fe, atraviesa una transformación profunda. Ya no será más una granja, sino un Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna, un espacio que conjugará ciencia, educación ambiental y turismo sustentable.
El ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, explicó por CyD Litoral el cambio de paradigma tiene como eje el rescate y recuperación de la fauna silvestre. “No vamos a llamarla más granja. Este lugar está pensado para rescatar animales víctimas del tráfico ilegal o del mascotismo indebido”, afirmó.
Un nuevo concepto ambiental y educativo
El ministro detalló que cada animal que ingresa pasa por un proceso de cuarentena y acompañamiento veterinario. “Si un ejemplar fue domesticado, no puede liberarse de inmediato, porque volvería a acercarse a poblaciones humanas y sería nuevamente víctima de maltrato”, explicó.
El proyecto contempla también la creación de un centro de innovación ambiental destinado a la investigación científica y la educación. “Queremos que las escuelas y las familias vuelvan a visitar La Esmeralda, pero con otra mirada, entendiendo la importancia de cuidar nuestra biodiversidad”, agregó Estévez.
Las obras, cuya finalización está prevista para la segunda quincena de noviembre, incluyen un salón de usos múltiples, áreas administrativas, nuevos sectores de cuarentena y reservorios de agua. Además, el recorrido del predio reproducirá las cinco ecorregiones de la provincia de Santa Fe, integrando la flora y fauna autóctona de cada zona.
La Esmeralda será un modelo nacional en rescate y conservación de fauna silvestre. Foto: Gentileza
La inversión total asciende a 2.500 millones de pesos y forma parte de un crédito internacional de 65 millones de euros otorgado por la Agencia Francesa de Desarrollo. El financiamiento abarca tres ejes: fortalecimiento de áreas naturales protegidas, desarrollo de centros de innovación climática y la creación de este modelo de rescate animal único en el país.
Un espacio modelo en conservación y bienestar animal
El diputado Pablo Farías destacó el cambio de paradigma. “Todos recordamos cuando veníamos a la vieja granja y veíamos a los animales en jaulas. Hoy hablamos de un espacio que rescata, rehabilita y reintroduce especies a su hábitat natural, con profesionales especializados y una mirada educativa”, señaló.
Farías valoró además que el nuevo centro permitirá divulgar los efectos del cambio climático y las acciones necesarias para mitigar su impacto. “Los niños, los estudiantes y el público en general podrán tomar conciencia de la importancia de cuidar nuestro hábitat. No existe otro lugar así en la provincia y me animaría a decir que tampoco en el país”, aseguró.
El nuevo centro contará con áreas de cuarentena, un hospital veterinario y un espacio educativo.
Desde el equipo veterinario, Mauro Pergazere explicó que el cambio estructural permitirá mejorar la atención médica de los animales rescatados. “Vamos a contar con un hospital de mediana y alta complejidad. Esto nos permitirá abordar los casos sanitarios de forma más efectiva y con estándares internacionales”, indicó.
Pergazere detalló que los ingresos de animales se dan a través de denuncias, decomisos o entregas voluntarias, y que la mayoría proviene del tráfico ilegal o del mascotismo. “También recibimos ejemplares atropellados en rutas. Muchos pueden volver a su hábitat, pero los que no, formarán parte de programas de conservación”, explicó.
El nuevo predio abrirá sus puertas al público, pero solo se exhibirán los animales que no pueden ser reinsertados. “Algunos tienen lesiones irreversibles o enfermedades crónicas, pero su descendencia puede contribuir a programas de conservación de especies como el aguará guazú o el cardenal amarillo”, detalló el especialista.
Además, el espacio ofrecerá una fuerte pata educativa. “Queremos que los visitantes conozcan la riqueza de nuestra fauna nativa. Mucha gente sabe más de elefantes o jirafas que de nuestras especies locales. Este será un lugar para aprender y tomar conciencia”, cerró Pergazere.
El ministro Estévez subrayó que el proyecto se articula de manera transversal con el Gabinete de Cambio Climático, presidido por la vicegobernadora Gisela Scaglia, y forma parte de la estrategia provincial que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro.
“La Esmeralda será un símbolo de este tiempo: la muestra de que podemos convivir con la naturaleza de forma respetuosa y científica, educando a las nuevas generaciones en el valor de la biodiversidad”, concluyó.
