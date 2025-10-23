Con una inversión de 2.500 millones de pesos

La Esmeralda deja de ser granja y se transforma en el primer Centro de Rescate e Investigación de Fauna del país

El ministro de Ambiente, Enrique Estévez, recorrió las obras junto al diputado Pablo Farías y el equipo técnico del predio. El proyecto, financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo, busca convertir el espacio en un referente nacional en conservación, investigación y educación ambiental.