Emblemático espacio

A fin de año culmina la primera etapa de trasformación de La Esmeralda en Santa Fe

La antigua granja se convertirá en un Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna Silvestre. El nuevo paradigma busca el bienestar animal, la conservación de la biodiversidad y la educación ambiental. La obra es financiada con fondos internacionales.