Un cachorro de puma fue rescatado en San Justo

Un inusual episodio ocurrió en las últimas horas en el Portón del Norte Santafesino. Personal de la Guardia Rural Los Pumas, con asiento en San Justo, rescató a un pequeño ejemplar de Puma Yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi) que se encontraba en la puerta de una vivienda.
Un llamado clave
El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Sección N°16, quienes fueron alertados mediante un llamado telefónico de un vecino.
El hombre relató que frente a su domicilio había aparecido el animal silvestre, que se mostraba visiblemente asustado y desorientado.
Captura y resguardo
Con los recaudos necesarios, los efectivos rurales lograron capturar al felino para resguardarlo de manera segura.
Posteriormente se dio aviso a personal idóneo, quien dispuso que el ejemplar fuera trasladado a la Granja La Esmeralda, en la ciudad de Santa Fe. Allí será sometido a una revisión veterinaria para luego evaluar su reinserción en su hábitat natural.
