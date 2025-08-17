Cayó un policía acusado de integrar una banda que robaba ganado
Un efectivo policial fue detenido junto a otros cuatro sospechosos durante un operativo de la Guardia Rural Los Pumas. Están acusados de sustraer animales pertenecientes a un abogado de la zona de Vera.
La Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas” realizó un amplio procedimiento en la zona rural de La Concordia, distrito Vera, que culminó con la detención de varias personas, el secuestro de un animal vacuno y de distintos elementos vinculados al ilícito, entre ellos un automóvil con rastros de sangre.
El hecho ocurrió en la noche del 14 de agosto, cuando, cerca de las 21:30, personal de la Sección 19 Vera recibió un llamado anónimo alertando sobre movimientos extraños en un campo propiedad de Julio Dante Thomas, conocido como “Cacho”.
Los efectivos ingresaron de forma pedestre por la parte posterior del establecimiento, ubicado a unos 4 kilómetros al norte de la ciudad, y detectaron a varias personas realizando maniobras con animales vacunos dentro de un corral, junto a una camioneta. Al dar la voz de alto, uno de los implicados huyó entre el monte, pero fue reconocido por los policías rurales como Juan Cruz E., de 19 años, hijo del empleado del campo.
En el lugar fueron aprehendidos Luis Daniel Q. (41), Arnaldo F. (37) y Emanuel M. (37), el primero de Vera; los otros dos de Espín, a cargo del flete, alegaron desconocer la naturaleza de la carga que iban a transportar.
Durante el procedimiento se secuestró un ternero macho de 150 kg, pelaje pampa colorado, sin marca visible, con caravanas identificatorias, y una radio portátil de uso policial marca Baofeng, que Quintana habría utilizado para comunicarse con un individuo de apellido Pare.
La continuación de las tareas investigativas permitió establecer la participación de otras tres personas: Etelvina S. (48), dedicada al rubro carnicería; Carmen Patricia L. (49) y Emanuel Jesús Pare (34), empleado policial, quienes habrían actuado como “campana” desde las inmediaciones, alertando a los autores directos sobre movimientos en la zona. Todos fueron apresados.
Allanamientos
El fiscal de turno, Dr. Juan Carlos Koguc, ordenó múltiples allanamientos en la ciudad de Vera. En los domicilios de los implicados se secuestraron teléfonos celulares, cortes de cuero vacuno en avanzado estado de putrefacción, cuchillos, una chaira y un automóvil Fiat Palio gris (dominio LLQ 713) con manchas de sangre en el baúl.
Horas más tarde, el joven que se había fugado del lugar de los hechos, fue detenido en un establecimiento rural cercano. Los 5 involucrados quedaron alojados en la alcaidía de la Unidad Regional XIX, mientras que los sujetos que iban a prestar el servicio de transporte recuperaron la libertad.
El propietario del campo reconoció el ternero como propio por la numeración de la caravana, así como los cueros secuestrados, que corresponderían a animales faenados en un hecho anterior. Un médico veterinario constató los elementos y tomó muestras para pericias.
La causa fue caratulada como abigeato calificado por apoderamiento en condiciones de robo y con participación de tres o más personas.
En la madrugada del viernes, los numerarios rurales mantuvieron una comunicación con la jefatura de División Personal UR II Rosario, desde donde se confirmó que el tal Pare pertenece a la PAT Unidad Operativa II de esa regional. Un posterior contacto telefónico con el jefe de la PAT, comisario supervisor Insaurralde, permitió saber que el detenido se encuentra con solicitud de destitución de la fuerza policial desde el 26 de junio pasado.
