Llegaron las donaciones

Más de dos pallets y medio de pañales recibió el Hospital de Niños Alassia del Festival de Guadalupe

Este año lograron recaudar unos $4.700.000 en el festival. El resto de las donaciones fueron al Hospital Iturraspe y a Gravida, que protege la maternidad vulnerable. “Toda ayuda viene bien para un hospital pediátrico como éste”, dijo el doctor Ledesma.