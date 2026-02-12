Más de dos pallets y medio de pañales recibió el Hospital de Niños Alassia del Festival de Guadalupe
Este año lograron recaudar unos $4.700.000 en el festival. El resto de las donaciones fueron al Hospital Iturraspe y a Gravida, que protege la maternidad vulnerable. “Toda ayuda viene bien para un hospital pediátrico como éste”, dijo el doctor Ledesma.
Parte de los pañales recibidos por el Hospital de Niños. Crédito: El Litoral
Para el sacerdote de apellido difícil de pronunciar, Sergio Kanaghusuku, la de este jueves por la mañana en el Hospital de Niños “Orlando Alassia”, de la ciudad de Santa Fe, fue una “visita celestial”, dijo —y despertó sonrisas— para explicar que “la solidaridad y el pensar en el prójimo, eso que tanto escuchamos de mucha gente, otros lo llevan a la práctica”, en referencia a los dos pallets y medio cargados de pañales que recibieron como donación por parte de la organización de la 38.ª edición del Festival de Guadalupe.
El tradicional evento solidario, realizado entre el 16 y el 18 de enero pasado, convocó a una gran cantidad de vecinos de la región, con la participación de artistas y más de 100 emprendedores.
“Quiero rescatar la importancia que tiene esto para nuestra comunidad, que tanto lo necesita”, señaló el sacerdote colaborador de la comunidad hospitalaria del Alassia. “Esa gente viene al hospital no sólo en busca de atención médica, sino también de contención, empatía y acompañamiento; y esta es una ayuda para poder llevar adelante esta labor, en el servicio a la comunidad que brinda la Iglesia Católica”.
Parte de los pañales recibidos por el Hospital de Niños. Crédito: El Litoral
El evento solidario “ya es tradición”, afirmó el doctor Pablo Ledesma, miembro del directorio del Alassia. “Una parte de lo recolectado son estos pañales que hoy llegan al hospital, así que le agradecemos a la gente de la Basílica y a todos los colaboradores”.
Más adelante, Ledesma reconoció que la realidad de las familias de los pacientes que llegan al Alassia para su atención es “cada vez más compleja”, debido a la difícil situación económica que se atraviesa, por lo que valoró aún más el gesto. “Toda ayuda viene bien para un hospital pediátrico como éste”.
Parte de los pañales recibidos por el Hospital de Niños. Crédito: El Litoral
El Alassia recibe pacientes de todo el centro norte de la provincia. “A veces llegan de muy lejos”, indicó Ledesma. “Así que esta ayuda viene muy bien”, insistió.
“Lo lindo de este festival es continuar algo que otros comenzaron”, agregó el padre Marcelo Blanche, al frente de la Basílica de Guadalupe desde el año pasado, en reemplazo del padre Olidio Panigo. “Hoy nos toca a nosotros y después vendrán otros que continuarán la misión, porque los curas estamos siempre acompañando”.
Todo lo recaudado
El padre Blanche mencionó que este año se recaudaron “casi $4.700.000” y detalló que $3,5 millones se obtuvieron durante el festival, mientras que el resto llegó en los días posteriores, a través de donaciones que “siguieron llegando mediante transferencias al alias que difundimos”. En ese sentido, destacó que “fue un gesto maravilloso de la gente”.
Del total recaudado, se entregó el 45 % al Alassia, otro 45 % al Hospital Iturraspe y el 10 % restante a la organización Grávida, dedicada al acompañamiento y fortalecimiento de la maternidad vulnerable, en pos de la salud de mujeres embarazadas, madres y recién nacidos.
La fecha de entrega de lo recaudado no es casual. “Queríamos que fuera el día 12, por todo lo que significa para la Virgen de Guadalupe, así que, más allá de la lluvia, la llegada de estos pañales es una bendición”, reflexionó el sacerdote.