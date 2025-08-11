Control sanitario en Santa Fe

IMUSA superó las 10 mil atenciones veterinarias en julio

El Instituto Municipal de Salud Animal alcanzó en julio un récord de 10.937 atenciones gratuitas en sus sedes fijas y campañas masivas, con más de 1.700 castraciones, 2.300 vacunaciones antirrábicas y miles de controles básicos para perros y gatos en distintos barrios de la ciudad.