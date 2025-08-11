IMUSA superó las 10 mil atenciones veterinarias en julio
El Instituto Municipal de Salud Animal alcanzó en julio un récord de 10.937 atenciones gratuitas en sus sedes fijas y campañas masivas, con más de 1.700 castraciones, 2.300 vacunaciones antirrábicas y miles de controles básicos para perros y gatos en distintos barrios de la ciudad.
El Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) alcanzó un récord de prestaciones durante el mes de julio, con un total de 10.937 atenciones realizadas en distintos puntos de la ciudad y en sus tres sedes fijas: Parque Juan de Garay, Jardín Botánico y Alto Verde. Las intervenciones incluyeron atenciones básicas, vacunaciones antirrábicas y castraciones realizadas de manera gratuita.
En detalle, el organismo municipal llevó a cabo 1.721 castraciones de perros y gatos: 1.561 en las sedes fijas ubicadas en Obispo Gelabert 3691, San José 8400 y en la plaza Evita de Alto Verde, y otras 160 durante la campaña masiva de esterilización realizada en barrio Centenario. Estos operativos, además de controlar la población animal, buscan fomentar la tenencia y adopción responsable.
La salud animal es un pilar fundamental para el bienestar de las comunidades, ya que garantiza no solo la calidad de vida de las mascotas, sino también la prevención de enfermedades que pueden transmitirse a las personas, como la rabia o la sarna. Un correcto cuidado veterinario —que incluye vacunaciones, castraciones y controles periódicos— contribuye a reducir la sobrepoblación de animales, evita el abandono y promueve la convivencia responsable en el espacio público. Además, forma parte de una estrategia integral de salud pública que protege tanto a los animales como a la población en general.
Vacunación
En materia de vacunación antirrábica, se aplicaron 2.172 dosis en los puestos fijos y 182 en el operativo de barrio Centenario, reforzando la prevención de esta enfermedad que puede transmitirse a humanos.
Asimismo, el IMUSA brindó 7.044 atenciones básicas —que incluyen tratamientos contra la sarna, curaciones, desparasitaciones y controles clínicos—, de las cuales 7.026 se concretaron en las sedes fijas y 18 en la campaña masiva.
La Municipalidad recordó que todos estos servicios se prestan sin costo y por orden de llegada, y forman parte de una política pública sostenida para garantizar la salud animal y reducir riesgos sanitarios en la ciudad.
Perros peligrosos
Por otra parte, la responsabilidad de los dueños de perros de razas potencialmente peligrosas es clave para prevenir incidentes y garantizar la seguridad de la comunidad. En el último mes se reiteraron los ataques de perros de de estas características en el área metropolitana santafesina.
Cumplir con las normativas vigentes —como el uso obligatorio de correa y bozal en espacios públicos, la correcta identificación del animal, inscripción en el registro y la tenencia en condiciones adecuadas— no solo protege a las personas y a otros animales, sino que también resguarda el bienestar del propio ejemplar.
Una crianza responsable, basada en el control, la socialización y el cuidado veterinario, es esencial para evitar ataques, reducir el riesgo sanitario y fomentar una convivencia segura en la vía pública.
