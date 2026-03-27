Accesibilidad digital

Menús inclusivos: cómo funciona el sistema QR para personas con baja visión en Santa Fe

Una iniciativa impulsada por la concejala Silvina Cian incorpora una herramienta tecnológica que permitirá a personas con dificultades visuales acceder de forma autónoma a la oferta gastronómica, fortaleciendo la independencia y mejorando la experiencia en espacios públicos.