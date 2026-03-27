Menús inclusivos: cómo funciona el sistema QR para personas con baja visión en Santa Fe
Una iniciativa impulsada por la concejala Silvina Cian incorpora una herramienta tecnológica que permitirá a personas con dificultades visuales acceder de forma autónoma a la oferta gastronómica, fortaleciendo la independencia y mejorando la experiencia en espacios públicos.
Sistema pensado para personas con discapacidad visual. Imagen Ilustrativa.
Una iniciativa orientada a mejorar la inclusión comenzó a implementarse en la ciudad de Santa Fe con la incorporación de menús accesibles mediante códigos QR en locales gastronómicos. La propuesta está pensada para personas no videntes o con baja visión, quienes ahora podrán acceder de manera autónoma a la oferta gastronómica a través de sus celulares.
La concejala Silvina Cian explicó en Primera Mañana que el proyecto surgió a partir del planteo de organizaciones que trabajan con personas con discapacidad visual. “Ellos se sentían afectados cada vez que querían pedir la propuesta del menú gastronómico de ese lugar y no lo podían hacer”, relató.
La iniciativa se basa en adaptar los códigos QR para que puedan ser interpretados por aplicaciones lectoras de texto a audio, una herramienta que muchas personas con discapacidad visual ya utilizan en sus dispositivos móviles. De este modo, podrán acceder al contenido del menú sin depender de terceros.
“Creímos sumamente legítimo el hecho de manejarse solos de manera autónoma. Eso está en la Convención de Derechos de Personas con discapacidad”, sostuvo Cian, quien remarcó la importancia de garantizar la independencia en la vida cotidiana.
Además, destacó el impacto concreto de la propuesta: “Es una herramienta fundamental para que ellos puedan tener independencia, libertad, elegir lo que quieran, no depender de nadie”.
Pruebas yrespuestapositiva
La implementación ya comenzó a dar sus primeros pasos con pruebas en bares de la ciudad, donde los propios usuarios pudieron evaluar el funcionamiento del sistema. Según la concejala, la experiencia fue altamente satisfactoria.
Cian promueve herramientas con impacto social. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
“Hicimos la prueba en dos locales gastronómicos. Fue fantástico porque uno ve cómo se manejan solos, uno les acerca el QR, ellos colocan su celular y van escuchando las opciones gastronómicas que les va leyendo el lector de la aplicación”, detalló.
En este proceso también participó la Asociación Hotelera Gastronómica, que acompañó el desarrollo junto a diseñadores digitales. “Destacar esta predisposición, cuando llevamos la propuesta les super interesó y acompañaron”, agregó.
Más inclusiónen la ciudad
Actualmente, dos bares ya cuentan con este sistema y otros cuatro se encuentran en proceso de adaptación. La convocatoria sigue abierta para que más establecimientos se sumen a la iniciativa.
La concejala impulsa una propuesta de inclusión. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
“Pequeños detalles que hablan de una Santa Fe que incluye, que tiene en cuenta al otro, que es empática”, expresó Cian, quien subrayó que estos cambios, aunque simples, tienen un fuerte impacto en la vida diaria de las personas.
Además, remarcó que el proyecto también se vincula con el perfil turístico de la ciudad: “Tratamos de que la ciudad sea turística en todos los conceptos, de esto estamos hablando también”.
En paralelo, la concejala adelantó que el año estará marcado por una intensa agenda institucional, con la mirada puesta en eventos de gran magnitud. “Va a ser un año intenso, de mucha actividad”, afirmó, en referencia también a los próximos Juegos Suramericanos.
Finalmente, hizo hincapié en el crecimiento de la convocatoria para este evento: “Uno espera más de 4.000 personas y ayer nos confirmaron que son alrededor de 5.600 las inscriptas, así que paciencia los santafesinos porque vamos a tener mucha gente”.