Una semana para la memoria

Cientos de niños y niñas santafesinas conocen las huellas que dejó la inundación del Salado

A 23 años de la inundación de 2003, los espacios educativos del municipio integran la historia local, la geografía pasada y presente y el cuidado del ambiente en sus actividades de apoyo escolar. Así transforman el recuerdo de la inundación en aprendizaje.