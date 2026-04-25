La Municipalidad de Santa Fe continúa consolidando el rol de las 18 Estaciones Municipales como espacios de referencia social y educativa. En esta oportunidad, y en el marco de un nuevo aniversario de la inundación de 2003, los 600 niños y niñas de entre 6 y 13 años que asisten diariamente se sumergen en un viaje al pasado para mantener viva la memoria colectiva de la ciudad. A partir de propuestas pedagógicas que surgen de las efemérides, este 29 de abril se vuelve una oportunidad para transformar el relato de la historia en una oportunidad para sembrar valores.
Cientos de niños y niñas santafesinas conocen las huellas que dejó la inundación del Salado
A 23 años de la inundación de 2003, los espacios educativos del municipio integran la historia local, la geografía pasada y presente y el cuidado del ambiente en sus actividades de apoyo escolar. Así transforman el recuerdo de la inundación en aprendizaje.
Desde la gestión municipal se destacó que en estos lugares se conjuga el apoyo escolar con actividades que refuerzan la alfabetización y la lectoescritura, siempre bajo un enfoque socioafectivo. Este año, la planificación educativa incluye fechas clave como el 24 de marzo y el 2 de abril, sumando ahora el 29 de abril como un hito fundamental para la identidad santafesina.
El abordaje pedagógico fue tan diverso como la huella que dejó el Salado en cada barrio. En algunas Estaciones, el disparador fueron las noticias de los diarios de aquel entonces; en otras, el recuerdo fluyó a través de pinceladas de témperas y acrílicos, donde los niños plasmaron los mapas y las historias que rescataron en su casas. Incluso hubo quienes se convirtieron en pequeños cronistas, grabando producciones audiovisuales para documentar sus investigaciones.
Pero más allá de las técnicas que cada Estación eligió, hubo un sentimiento que unificó a todas: un entusiasmo desbordante y unas ganas profundas de trabajar sobre los recuerdos. Ese impulso de los más chicos y el empuje de los más grandes fueron el verdadero motor para mantener viva la memoria, transformando cada espacio en un lugar donde la historia santafesina pidió no ser olvidada.
El aula como espacio de memoria
Amilcar Sarcos, docente en la Estación San Lorenzo, explicó cómo se aborda una temática tan sensible con las nuevas generaciones que no vivieron el suceso de manera directa, pero si lo conocen a través de relatos de sus familiares. Al respecto, señaló: “Nosotros estamos haciendo una actividad que tiene que ver con lo que se aproxima, que es el 29 de abril, una fecha muy conmemorativa para la sociedad santafesina que tiene que ver con la inundación del río Salado. Los niños que asisten a las clases de apoyo convirtieron este espacio para desandar lo que fue aquel 2003”, explicó.
El docente detalló que el abordaje es integral, vinculando las marcas del pasado con los desafíos del presente: “Estamos haciendo hincapié en la cuestión climática y lo que viene con el tema del cambio climático, pero en referencia a lo conmemorativo. Por eso, trabajamos mucho las vivencias que tuvieron de sus familiares; si bien ellos son chicos de primaria y no han padecido la inundación, la herencia de sus abuelos y padres es un relato vivo que compartimos en cada encuentro”.
Geografía e historia local
El trabajo en las pizarras y mesas de las Estaciones incluye herramientas como mapas e imágenes que sirven para entender el comportamiento del río de la región. Sarcos precisó: “Trabajamos el tema de la historia, el cauce del río, la parte geográfica y cómo eso afectó a la ciudad. También la cuestión cartográfica tratando de ampliar varios temas con la cuestión de la inundación”.
Asimismo, el profesor resaltó la importancia del acompañamiento que se brinda en estos espacios: “Si bien mal llamamos ‘apoyo educativo’, lo que hacemos es acompañar la trayectoria del niño en lo que es lectoescritura, fechas destacadas y conmemorativas y asignaturas. Como todas las Estaciones, tenemos ciertos puntos de fechas particulares a través de una planificación que nos baja la coordinación del proyecto educativo a cargo de Sergio Acosta”.
Finalmente, Sarcos reflexionó sobre el impacto emocional de esta tarea en los barrios: “En lo personal es muy satisfactorio saber que uno aporta su granito de arena en la formación de los niños. Ellos sienten la Estación como propia y nosotros somos un complemento a la cuestión educativa”.